"Жахливі закуски": американка розповіла, що її дивує в британській їжі (відео)

Блогерка зі США Андреа Селесте поділилася з підписниками особливостями британської кухні та зізналася, що деякі страви їй вдалося полюбити. Наприклад, квасолю з тостами та кров'яну ковбасу.

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Блогерка зі США Андреа Селесте живе у Великій Британії та розповідає своїм підписникам про те, наскільки сильно відрізняється життя американців і британців. Особливо жінку вражає місцева кухня. Про це пише The Mirror.

За словами Андреа, її друзі зі США жахнулися, коли дізналися, що вона спробувала кров'яну ковбасу і квасолю.

"У неї приголомшливий смак. Я налякала своїх американських друзів, сказавши це", — цитує видання Андреу. Точно така ж реакція наступила після того, як дівчина розповіла, що полюбила боби з тостами.

"Я чула, що американці, коли бачать фотографію квасолі на тості, жахаються від цього. Чесно кажучи, на фото це має жахливий вигляд, але насправді це справді добре. Варто додати, що це чудова закуска в університеті, коли ви намагаєтеся заощадити гроші", — сказала Андреа.

Блогерка також здивувалася, що британці більш стримані в спілкуванні, на відміну від американців, які готові балакати з незнайомцями в будь-якій ситуації.

"Працівники сфери обслуговування, такі як касири та працівники роздрібної торгівлі, зазвичай не починають розмову з людьми такою мірою, як в Америці. Чим далі ви за межами Лондона, тим більше шансів, що з вами заговорять, але безумовно не так, як в Америці", — додала Андреа.

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