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МирФан

Загадочный снимок 1917 года с "серфингистом" натолкнул на мысль о путешествии во времени (фото)

Человек на видео выглядит будто из другого периода истории
Фото: Скрин видео | Человек на видео выглядит будто из другого периода истории

На опубликованном фото, которое назвали "Последний пикник", изображена группа взрослых и детей, расположившихся на холме в Канаде в 1917 году. Но один человек, очевидно, выделяется на фоне остальных.

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Таинственная фотография, сделанная более 100 лет тому назад, заставила людей задуматься о том, что, возможно, путешествия во времени существуют. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Снимок под названием "Последний пикник" показывает группу взрослых и детей в Канаде в 1917 году. Женщины — в длинных юбках, а мужчины — пиджаках и шляпах.

Но на общем фоне выбивается фигура мужчины, чья одежда очень напоминает современную. Он одет в мешковатую футболку и шорты, также у него взъерошены волосы.

Судя по всему, "мужчина-серфер" вызывал вопросы и у современников: на снятых кадрах видно, что усатый сосед в широкополой шляпе с явным недоверием смотрит на него в упор, а женщина другой стороны указывает в его сторону.

Ютубер Джейми Д. Грант (Jamie D. Grant) обнаружил это фото в исторической книге Лестера Рэя Петерсона 1974 года "История Большого мыса Скотта" (The Great Cape Scott Story). Он опубликовал ролик, в котором обратил внимание на одежду и, в частности, шляпы, которые носили в начале пошлого века.

Человек на видео выглядит будто из другого периода истории Fullscreen
Человек на видео выглядит будто из другого периода истории

"Теперь присмотритесь. Его голова не покрыта, его волосы, его шорты. Мужчина слева недоверчиво смотрит. Таинственный путешественник доказал невозможное и совершил путешествие во времени?" — высказал предположение автор ролика.

Зрители принялись комментировать. Кто-то сказал, что тоже листал упомянутую книгу в детстве, и от этого были мурашки по коже из-за того, что внешний облик изображенного персонажа опережал свое время.

Другие соглашались с тем, что человек на видео выглядит будто из другого периода истории.

Но кто-то отметил, что футболки уже стали носить и в те времена, а в 20-х годах появилось упоминание о них в толковом словаре Уэбстера.

"Учитывая, что другие парни на фото тоже в шортах, хочу сказать, что он не путешественник во времени <…> Кто бы решил путешествовать во времени в футболке и шортах?" — прокомментировал пользователь GoodReads.com.

Напомним, что "путешественник во времени" поделился фотографией 5000 года и рассказал о плохих новостях для человечества.

Также сообщалось, что мужчина оставил жену дома на 10 лет, чтобы путешествовать по миру. За это время он израсходовал 72 тысячи долларов.