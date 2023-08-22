"Кардашьян бы позавидовала": невеста отменила свадьбу, потому что гости отказались дарить деньги

Гости не поддержали желание женщины иметь роскошную свадьбу. Невеста собрала треть нужной суммы, увидела, что больше не получит, и решила вместо свадьбы попутешествовать по Америке.

Related video

Невеста из США Сьюзен планировала роскошную свадьбу с парнем, которого знала с детства и которому родила ребенка. Однако свадьбу отменили, поскольку гости отказались ее оплатить. О деталях ситуации и реакции пользователей Facebook написало издание Mirror.

Издание отметило, что девушка отменила свадьбу и публично объяснили свои мотивы. Ее объяснения вызвали бурную реакцию у комментаторов, поэтому издание опубликовало историю вместе с оценками читателей.

Сьюзен рассказала, что познакомилась со своим возлюбленным на ранчо у родственников. Тогда ей было 14 лет и они весело проводили время, работая на ферме. Через четыре года они обручились, а в 20 лет она родила ребенка. Именно тогда начали планировать свадьбу.

У пары были определенные сбережения в размере 15 тыс. долл. Однако женщина хотела роскошную свадьбу: указывала, что хотела иметь свадьбу мечты и чтобы "Кардашьяны позавидовали бы празднованию".

Роскошная свадьба должна была бы стоить 60 тыс. долл. и Сьюзен решила оплатить ее за счет денежных подарков от гостей. В целом с каждого она хотела получить по 1200 долл.: "Я конкретно, я имею в виду конкретно, просила денежные подарки. Как мы могли провести нашу свадьбу, о которой мы мечтали, без надлежащего финансирования?"

Отметим, при таких условиях ориентировочное количество гостей составляло бы около 40 человек.

Женщина указала, что очень благодарна своей подруге — она пообещала внести 5 тыс. долл. и помочь с организацией. Также 3 тыс. долл. согласились добавить семья жениха.

Разослала приглашение и была шокирована, когда откликнулись только восемь человек. Тогда она попыталась собрать деньги на портале Go fund me. Но и здесь ее порывы не поняли — пожертвования составили всего лишь 250 долл.

Жених попытался намекнуть, что можно было бы провести дешевле свадьбу, например, в Лас-Вегасе. Однако Сюзен отказалась, причем отметила, что усомнилась в любимом: он начал сплетничать за глаза и, как подозревает, мог ей изменить.

Сьюзен увидела, что провести свадьбу на достойном уровне не сможет — так и написала в Facebook, публично объяснив своим друзьям, что причина — в недостаточной щедрости гостей "Как трудно было жертвовать друзьям? Имею ли я для вас значение? Дружеское напоминание, не думайте, что я вам принадлежу. Я вырежу всех вас, змей". Вместо этого она решила развлечься другим образом — планирует поехать в путешествие по Южной Америке.

Сьюзан — о планах на свадьбу Фото: Скриншот Сьюзан — о "щедрости" гостей

Скриншот объяснения Сьюзен опубликовали на портале Mumsnet, на котором общаются по вопросам рождения и воспитания детей. Комментаторы указывают, что требования — сногсшибательные и невероятные. Другие же посоветовали настаивать на своем — призвали женщину "царствовать".

Свадьба Сьюзен — о "бедняжке, которую все подвели" Свадьба Сьюзен — "история слишком невероятная, чтобы быть правдой" Свадьба Сьюзен — "фантастическая история" Свадьба Сьюзен — у людей "упала челюсть"

Напоминаем, еще одна невеста развелась сразу после свадьбы, потому что муж не выполнил ее единственное пожелание: не пачкал ее лицо тортом во время церемонии. Еще одна свадьба также завершилась разводом: женщина узнала об измене мужа в день празднования.