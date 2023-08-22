"Тест на психопата": замысловатая головоломка, которая поможет вам лучше узнать себя (фото)

Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач, вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-разному.

Related video

Эта головоломка может определить, психопат вы или нет. Результат можно считать положительным, если вы сможете пройти самый сложный уровень. Все, что вам нужно делать, это передвигать цветные диски, но это сложнее, чем вы думаете. Узнать лучше себя приделает издание The Mirror.

Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач, вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-разному. Мозг каждого человека функционирует индивидуально и то, что легко для одних, может оказаться невозможным для других.

В последней головоломке, представленной компанией Impulse Brain Training, игрокам предлагается переместить все диски в третью башню. От того, до какого уровня вы дойдете в игре, зависит, будете ли вы "средним, умным или гением". Самый сложный уровень означает, что вы можете стать психопатом. Почему бы не попробовать и не узнать о себе чуть больше?

Головоломка поможет вам лучше узнать себя Фото: Impulse

Казалось бы, все просто, но не все люди способны добраться до гениального уровня. Так, те, кто может передвинуть зеленый диск, могут пройти легкий уровень. Люди, которые смогли сдвинуть желтый диск, получают гениальный уровень интеллекта. Но именно переместить красный диск оказывается труднее всего. Хотя люди полны решимости сделать это, те, кому это удается, "могут считать себя психопатами".

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить трех лисиц на фоне красных панд, которые, как оказалось, выглядят почти так же?

Ранее Фокус сообщал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что мужчина, бросивший школу в 15 лет, стал миллионером. После ухода из школы мальчик обучался дома у своих родителей и через интернет. В 16 лет он открыл свое дело. За последние годы его PR-компания сотрудничала с целым рядом известных клиентов, включая Porsche, Криса Мойлса и организацию Scouting for Girls.