Часть давних сокровищ: мужчина нашел 500-летнее кольцо с загадочным посланием (фото)

Любитель антиквариата не мог поверить в свою удачу после того, как обнаружил на одном из фермерских участков кольцо возрастом около 500 лет. На внутренней стороне украшения была сделана загадочная надпись.

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Энди Тейлор ходил с металлоискателем по одному из сельскохозяйственных угодий Великобритании, когда нашел кольцо почти 500-летней давности с загадочной надписью. Об этом пишет Ladbible.

Мужчина выкопал старинную реликвию вблизи Шервудского леса в Ноттингемшире. По словам любителя антиквариата, он чуть было не пропустил этот предмет, который был обнаружен во время мероприятия клуба металлоискателей в 2020 году, так как наткнулся на него "только по дороге за выпивкой".

"Мне повезло. Как раз когда я повернул назад, я поймал прекрасный сильный сигнал. Это была захватывающая находка. Когда раздается сигнал, никогда не знаешь, что это будет — кольцо-пустышка или древнее сокровище", — рассказал он.

Любитель антиквариата не мог поверить в свою удачу, когда нашел кольцо Фото: SWNS

Издание отмечает, что британец нашел одно из колец Posy. Это своеобразные любовные символы XVI века. Однако ценности найденному мужчиной украшению добавляет загадочное посланием "I Meane Ryght", начертанным на внутренней стороне.

Эксперты полагают, что это может быть одно из нескольких сокровищ, спрятанных шерифом Ноттингемским или кем-то из членов его семьи. Однако тайна послания, возможно, так и не будет разгадана.

Кольцо может быть одним из нескольких сокровищ, спрятанных шерифом Ноттингемским Фото: SWNS

"Послание, начертанные внутри, были тайной для всех, кроме владельца и дарителя, поэтому мы никогда не сможем точно сказать, что значило "I Meane Ryght" для владельца кольца", — рассказал Чарльз Хэнсон, владелец аукционного дома Hansons Auctioneers, который продаст кольцо в конце этого года.

Он добавил, что кольцо, скорее всего, было "знаком любви или уважения", подаренным богатым покровителем.

Ранее Фокус сообщал, что студенты нашли тайную комнату в подвале, в которой жил незнакомец. Встревоженные жильцы дома вызвали сотрудников полиции, которые смогли попасть внутрь запертой спальни и обнаружили там человека по имени Джереми. Мужчина жил в подвале без ведома студентов.

Также ранее сообщалось, что канадец раскрыл "тайну" сейфа, который не могли открыть несколько десятилетий. В магазине пообещали, что тот, кто откроет их тайник, получит половину содержимого, если там будет что-то ценное. Вскрыть сейф удалось обычному водителю автобуса.