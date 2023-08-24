Не заметила: женщина долгое время мыла руки куском сыра (фото)

Женщина не могла понять, почему ее моющее средство не помогает. Ее история стала популярной в соцсетях, многие люди отказывались верить в то, что такое вообще возможно.

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Майли из Ванкувера, штат Вашингтон (США) несколько дней мыла руки, как ей казалось, небольшим куском мыла, но позже с досадой обнаружила, что на самом деле использовала кусок сыра "Чеддер". Об этом пишет Daily Star.

Во время пандемии COVID-19 все люди понимали, как важно регулярно мыть руки, но одна женщина, которая с усердием следовала этим рекомендациям, впоследствии обнаружила, что совершила досадную ошибку.

Американка регулярно мыла руки маленьким брусочком оранжевого мыла, хранившимся у ее кухонной раковины, но только через несколько дней она поняла, что это не помогало, потому что там оказался кусок сыра. Рассказав эту уморительную историю на Reddit, она поделилась фотографией с чеддером в руках.

"Только что поняла, что мое мыло не работает", — написала она.

Женщина использовала кусок сыра "Чеддер" Фото: Reddit

Пост, который недавно стал вирусным в Twitter, вызвал недоумение у людей, как она могла перепутать сыр с мылом.

"У меня так много вопросов. Как? Неужели она не заметила, что оно не пенится или пенится!" — сказал один человек.

Как и во многих других досадных ошибках, женщина подозревает, что к этому мог иметь отношение алкоголь.

"Он был твердым, как камень, высушенный на прилавке, противный, да, я знаю. Я подозреваю, что оставила его, когда была в состоянии алкогольного опьянения, и просто забыла", — сказала она.

Некоторые люди отказывались верить в то, что это вообще произошло.

"Уверяю вас, я пыталась использовать этот сыр в качестве мыла", — добавила американка.

Многие другие люди были больше обеспокоены тем, что продукты пропали зря.

"Какая ужасающая трата сыра. Сыр в наше время чертовски дорог, это просто смешно", — написал один человек.

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