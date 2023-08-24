Не помітила: жінка тривалий час мила руки шматком сиру (фото)

Жінка не могла зрозуміти, чому її мийний засіб не допомагає. Її історія стала популярною в соцмережах, багато людей відмовлялися вірити в те, що таке взагалі можливо.

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Майлі з Ванкувера, штат Вашингтон (США) кілька днів мила руки, як їй здавалося, невеликим шматком мила, але згодом із досадою з'ясувала, що насправді використовувала шматок сиру "Чеддер". Про це пише Daily Star.

Під час пандемії COVID-19 усі люди розуміли, як важливо регулярно мити руки, але одна жінка, яка старанно дотримувалася цих рекомендацій, згодом виявила, що прикро помилилася.

Американка регулярно мила руки маленьким брусочком помаранчевого мила, яке зберігалося біля її кухонної раковини, але тільки за кілька днів вона зрозуміла, що це не допомагало, тому що там опинився шматок сиру. Розповівши цю сміховинну історію на Reddit, вона поділилася фото з чеддером у руках.

"Щойно зрозуміла, що моє мило не працює", — написала вона.

Жінка використала шматок сиру "Чеддер" Фото: Reddit

Пост, який нещодавно став вірусним у Twitter, викликав здивування у людей, як вона могла переплутати сир із милом.

"У мене так багато запитань. Як? Невже вона не помітила, що воно не піниться або піниться!" — сказала одна людина.

Як і в багатьох інших прикрих помилках, жінка підозрює, що до цього міг мати стосунок алкоголь.

"Він був твердим, як камінь, висушений на прилавку, противний, так, я знаю. Я підозрюю, що залишила його, коли була в стані алкогольного сп'яніння, і просто забула", — сказала вона.

Деякі люди відмовлялися вірити в те, що це взагалі сталося.

"Запевняю вас, я намагалася використовувати цей сир як мило", — додала американка.

Багато інших людей були більше стурбовані тим, що продукти пропали даремно.

"Яка жахлива трата сиру. Сир у наш час до біса дорогий, це просто смішно", — написала одна людина.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила "проклятий" портрет дівчини в червоній сукні. Поряд з цінником до рамки картини був прикріплений папірець з написом, що попереджає покупців про можливі проблеми. Малюнок уже двічі повертали в магазин.

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