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"Звучить як відмазка": собака згриз паспорт нареченого за тиждень до весілля (відео)

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Фото: Boston Herald | Собака вирішив, що це нова іграшка

Наречений і наречена повернулися додому і виявили, що їхній домашній вихованець Чікі на прізвисько Куряча Котлета згриз паспорт чоловіка. Тварина вирішила, що це нова іграшка.

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Житель Бостона (США), у якого собака з'їв паспорт за тиждень до запланованого весілля в Італії, повідомив, що його терміново записали на прийом до Бостонського паспортного агентства. Про це пише UPI.

Донато Фраттаролі та його наречена Магда Мазрі прийшли в четвер до мерії Бостона, щоб заповнити анкети про намір одружитися. Їхню весільну церемонію заплановано на 31 серпня в Італії.

За кілька годин вони повернулися додому і виявили, що їхня собака Чікі на прізвисько Куряча Котлета згризла паспорт нареченого, а до їхнього вильоту в п'ятницю залишалося трохи більше як тиждень.

"Наш дуже милий півторарічний золотистий ретривер вирішив, що, можливо, він не хоче, щоб ми їхали одружуватися. Тому він застрибнув на стійку і вирішив, що мій паспорт — це нова мила іграшка, з якою можна погратися", — розповів чоловік газеті Boston Herald.

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Собака Чікі на прізвисько Куряча Котлета згризла паспорт нареченого
Фото: UPI

Фраттаролі та Мазрі звернулися по допомогу до офісів депутата Стівена Лінча та сенатора Еда Маркі. За їхніми словами, обидва відповіли швидко і повідомили, що будуть раді допомогти прискорити процес.

Спочатку чоловікові повідомили, що найраніший час, коли він зможе отримати паспорт, — це четвер в Атланті. Менш ніж за добу до вильоту в Італію, але в понеділок вранці він повідомив, що йому вдалося домогтися термінової зустрічі в паспортному відділі Бостона.

"Наближається найважливіший день у моєму житті, і я маю бути впевнений, що прийду на нього. Це майже як відмазка "собака з'їв моє домашнє завдання", але з дещо більшими наслідками", — сказав наречений.

За словами чоловіка, він розраховує прийти на прийом у понеділок із новим паспортом. Пізніше Фраттаролі підтвердив у Facebook, що ситуацію "залагоджено".

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