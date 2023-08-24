Приносить нещастя: жінка купила "проклятий" портрет дівчини в червоній сукні (фото)

Поряд із цінником до рамки картини був прикріплений папірець із написом, що попереджає покупців про можливе прокляття. Малюнок уже двічі повертали в магазин.

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Одна жінка купила "прокляту" картину із зображенням молодої дівчини, попри те, що попередні власники повернули її до благодійного магазину, з якого вона була отримана. Про це пише Daily Star.

Користувачка X (Twitter) під ніком Juliet Brando розповіла, що її подруга Зої купила портрет дівчини в червоній сукні в благодійному магазині за 20 фунтів стерлінгів, попри те, що на картині висіло попередження.

Поряд із цінником до рамки був прикріплений папірець із написом "можливо, проклята?", і картина справді принесла неприємності для Зої, і вона повернула її в магазин.

Через місяць картина знову з'явилася на вітрині магазину з новою запискою, яка свідчила: "Вона повернулася!!! Двічі продана і двічі повернута! Ви достатньо сміливі?"

"Що вона робила?", — написала Джульєтта у своєму пості після того, як повідомила, що портрет повернули.

Жінка купила "прокляту" картину із зображенням молодої дівчини Фото: sliderulesyou/Twitter

У коментарях на Facebook було сказано, що Зої, мабуть, повернула картину в магазин, тому що вона "ввергла її життя в хаос".

Жінка, яка розповіла про це, також зазначила, що менеджер магазину намагався віддати їй малюнок безплатно, але вона додала, що не хоче "спокушати долю". Коли люди зажадали від Джульєтти більш докладних відповідей, вона повідомила, що турбується за свою подругу через відсутність відповіді.

"Вона нікому не відповіла у Facebook, що мене трохи турбує. Оновлення: ми щойно розмовляли через месенджер, і це просто дико! Не дивно, що вона забрала світлину назад! Я не хочу розкривати особисті речі без її дозволу, але, чорт забирай! Чи з'явилося воно з цим портретом, чи віра в її прокляття викликала реальне прокляття, але з цим малюнком точно щось не так. Що б ви не робили, не купуйте його", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що студенти знайшли таємну кімнату в підвалі, в якій жив незнайомець. Стривожені мешканці будинку викликали співробітників поліції, які змогли потрапити всередину замкненої спальні й виявили там людину, на ім'я Джеремі. Чоловік жив у підвалі без відома студентів.

Також раніше повідомлялося, що канадець розкрив "таємницю" сейфа, який не могли відкрити кілька десятиліть. У магазині пообіцяли, що той, хто відкриє їхню схованку, отримає половину вмісту, якщо там буде щось цінне. Відкрити сейф вдалося звичайному водієві автобуса.