"Ходит голый и с копьем в руках": в горах Германии заметили пещерного человека (фото)

Местные власти заявили, что последние 5 лет уже поступали сообщения о "человеке-волке" в районе Бланкенбурга. В лесу также находили тщательно построенные места пожарища и укрытия.

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В в горах Гарц в Германии туристы заметили мужчину. Он напоминал первобытного человека — был без одежды и с копьем в руках. Об этом сообщает Times.

Двое туристов — 31-летняя Джина Вайс и ее друг — 38-летний Тоб поехали в путешествие, чтобы исследовать леса вблизи Бланкенбурга в земле Саксония-Анхальт — примерно в 250 км от немецкой столицы Берлина.

Там возле леса на скалах они заметили необычного человека. Обнаженный мужчина с бородой и палкой в руках сидел на земле. По оценкам туристов, ему было около 40 лет.

Джина Вайс рассказала немецкому изданию Bild, что мужчина посидел, а затем поднялся в песчаную пещеру и "держал в руке длинную деревянную палку, как копье".

"Он не сводил с нас глаз, ничего не говорил. Мужчина выглядел грязным, как человек каменного века из исторического учебника", — сказала она.

Власти региона заявили, что уже получали сообщения в течение 5 лет о человеке в горах, одетом в нечто похожее на волчью шкуру. В лесу нашли тщательно построенные места пожарища и укрытия.

Александр Бек, начальник пожарной бригады Бланкенбурга, сказал: "Кто-то явно знает, как жить на улице и адаптироваться к смене сезонов".

Напомним, что ученые открыли новую страницу истории, изучая наскальную живопись в Малайзии. Рисунки изображают конфликты коренных племен Малайзии.

Ранее сообщалось об открытии в испанской пещере новых доисторических рисунков. Ученые открыли сокровищницу изображений животных и форм, которые оставались скрытыми на протяжении тысячелетий.