"Добро пожаловать в город страха": в США студенты получили пугающее послания (фото)

Студенты получают листовки с описанием их нового города, как криминогенного и опасного для проживания. Авторы записки советуют первокурсникам оставаться в кампусе и не выходить на улицу после 22-00.

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Андре Фааозо, студент первого курса Йельского университета, находится в США уже 12 дней. Он прибыл из Новой Зеландии самостоятельно, с тремя чемоданами наперевес и в первый же день получил жуткое послание с изображением Мрачного Жнеца. Об этом пишет The New York Times.

Когда подросток вез свой багаж через центр Нью-Хейвена (штат Коннектикут), женщина вручила ему листовку с описанием его нового города как криминогенного и опасного. В листовке приводилась тревожная статистика преступлений, студентам предписывалось "оставаться в кампусе", "избегать общественного транспорта" и "не выходить на улицы после 20-00". Иллюстрированная изображением Мрачного Жнеца, листовка желала студентам зловещей "Удачи".

Больше всего поразил источник листовки, указанный в ее тексте: профсоюз, представляющий полицию кампуса Йельского университета. В течение нескольких дней после распространения листовки с "руководством по выживанию", администрация и полиция города пытались успокоить первокурсников и их родителей.

Энтони Кэмпбелл, начальник полицейского управления Йельского университета, заявил, что такие послания ошибочно представляют Нью-Хейвен как "зону боевых действий".

"Я крайне опечален и испытываю отвращение к действиям полицейского профсоюза Yale Police Benevolent Association. Я считаю, что для любого сотрудника полиции унижать город, в котором он работает, — это раскол и деструктивный поступок", — сказал правоохранитель.

Необычные листовки напугали некоторых студентов, а также их родителей Фото: The New York Times

В листовке полицейского профсоюза сообщалось, что за первые семь месяцев этого года "количество убийств удвоилось, количество краж со взломом увеличилось на 33%, а количество угонов автотранспорта — на 56%". Однако мэр Джастин Эликер назвал их вводящими в заблуждение. Он отметил, что с 2020 года количество насильственных преступлений сократилось на 29,2%. Хотя число убийств выросло, количество перестрелок снизилось.

Издание отмечает, что такие листовки очень похожи на брошюры, которые сотрудники служб общественной безопасности раздавали путешественникам, прибывающим в Нью-Йорк в 1975 году.

"Добро пожаловать в город страха", — гласили они.

Необычные листовки напугали некоторых студентов, а также их родителей.

"Получить листовку, в которой говорится, что вы оставляете своих детей в опасном месте, должно быть, очень неприятно для некоторых семей", — заявил мэр города.

Энтони Кэмпбелл, начальник полиции Йеля, отметил, что листовки могут нанести вред безопасности кампуса и репутации департамента.

Ранее Фокус сообщал, что студенты нашли тайную комнату в подвале, в которой жил незнакомец. Встревоженные жильцы дома вызвали сотрудников полиции, которые смогли попасть внутрь запертой спальни и обнаружили там человека по имени Джереми. Мужчина жил в подвале без ведома студентов.

Также ранее сообщалось, что канадец раскрыл "тайну" сейфа, который не могли открыть несколько десятилетий. В магазине пообещали, что тот, кто откроет их тайник, получит половину содержимого, если там будет что-то ценное. Вскрыть сейф удалось обычному водителю автобуса.