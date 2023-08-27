Тест для самых зорких: люди с идеальным зрением смогут разгадать головоломку за 3 секунды

Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому.

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Только люди с идеальным зрением смогут заметить автомобиль с включенными фарами. Издание Daily Express предлагает вам проверить свою внимательность.

Эта головоломка проверяет вашу способность различать похожие на первый взгляд силуэты. Попробуйте обнаружить авто с включенными фарами на фоне других машин, которые, как оказалось, выглядят почти так же.

Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач, вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-разному.

Попробуйте обнаружить авто с включенными фарами на фоне других машин Фото: iCompario

Мозг каждого человека функционирует индивидуально и то, что легко для одних, может оказаться невозможным для других. В последней головоломке от iCompario людям предлагается найти на площадке полной машин один автомобиль с включенными фарами. Сделать это надо найти за 3 секунды.

Нашли ли вы подходящий автомобиль за отведенное время? Не волнуйтесь, если нет то ответ обведен на картинке снизу.

Выполнение этих упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: iCompario

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить трех лисиц на фоне красных панд, которые, как оказалось, выглядят почти так же?

Ранее Фокус сообщал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что мужчина, бросивший школу в 15 лет, стал миллионером. После ухода из школы мальчик обучался дома у своих родителей и через интернет. В 16 лет он открыл свое дело. За последние годы его PR-компания сотрудничала с целым рядом известных клиентов, включая Porsche, Криса Мойлса и организацию Scouting for Girls.