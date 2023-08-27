Тест для самых зорких: люди с идеальным зрением смогут разгадать головоломку за 3 секунды
Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому.
Только люди с идеальным зрением смогут заметить автомобиль с включенными фарами. Издание Daily Express предлагает вам проверить свою внимательность.
Эта головоломка проверяет вашу способность различать похожие на первый взгляд силуэты. Попробуйте обнаружить авто с включенными фарами на фоне других машин, которые, как оказалось, выглядят почти так же.
Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач, вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-разному.
Мозг каждого человека функционирует индивидуально и то, что легко для одних, может оказаться невозможным для других. В последней головоломке от iCompario людям предлагается найти на площадке полной машин один автомобиль с включенными фарами. Сделать это надо найти за 3 секунды.
Нашли ли вы подходящий автомобиль за отведенное время? Не волнуйтесь, если нет то ответ обведен на картинке снизу.
Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить трех лисиц на фоне красных панд, которые, как оказалось, выглядят почти так же?
Ранее Фокус сообщал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.
Также стало известно, что мужчина, бросивший школу в 15 лет, стал миллионером. После ухода из школы мальчик обучался дома у своих родителей и через интернет. В 16 лет он открыл свое дело. За последние годы его PR-компания сотрудничала с целым рядом известных клиентов, включая Porsche, Криса Мойлса и организацию Scouting for Girls.