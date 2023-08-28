150 лет тайн: экс-работники рассказали о секретном клубе для богатейших людей мира (фото)

Эксклюзивный джентльменский клуб находится глубоко в лесу и окутан пеленою тайн. В разное время его посещали Генри Киссинджер, Билл Гейтс, Клинт Иствуд и миллиардер Джон Клюге.

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В США есть таинственный клуб "Богемская роща", который находится очень глубоко в калифорнийском лесу. Его отваживаются посещать только самые богатые люди. Об этом пишет Daily Star.

За этой строго охраняемой территорией в США находится эксклюзивный джентльменский клуб, где совершают ритуалы самые состоятельные люди мира, которые могут позволить себе веселится и не волноваться, что за ними будут следить.

Вот уже более 150 лет "Богемская роща" озадачивает 99% населения США. Но теперь, благодаря заявлениям бывших сотрудников, которые подали на организацию в суд, наконец-то стало известно, что же там происходит на самом деле.

Эксклюзивный джентльменский клуб находится очень глубоко в калифорнийском лесу Фото: Redwood Hikes

В беседе с Air Mail три бывших камердинера, работавших в организации, которую посещали Генри Киссинджер, Билл Гейтс, Клинт Иствуд, миллиардер Джон Клюге и человек, основавший IBM, Томас Уотсон-младший, заявили, что это похоже на "обучение в колледже", только с "большими деньгами и лучшим алкоголем". Они отметили, что наркотики запрещены, как и телефоны и камеры, предположительно для того, чтобы никто не заснял момент, когда богачи проводят огненный ритуал у гигантской статуи совы.

"В "Богемской роще" нет ничего необычного в том, чтобы напиться до потери сознания", — говорится далее в сообщении.

По словам экс-работников в лагере подают коктейль из горячего шоколада с добавлением лошадиного транквилизатора, известного под названием "Нембутал", из-за чего некоторые участники "теряют контроль над кишечником и мочевым пузырем". Кроме того, лагерь разделен на несколько небольших зон, одна из которых называется "Монастырь".

"Члены "Монастыря" решили подавать в лагере завтрак, обед, ужин, закуски, полуночные перекусы, что означало, что все мы работали по 18 часов в сутки восемь дней подряд. Этот последний год стал для меня переломным моментом, когда я понял, что они используют нас в своих интересах. Я бы все сделал для этих ребят. Я просто думал, что все будет хорошо, если я буду держать язык за зубами", — рассказал один из бывших сотрудников.

Люди проводят огненный ритуал у гигантской статуи совы Фото: Daily Star

Клуб был основан в 1872 году группой журналистов, писателей и актеров. В настоящее время его активы составляют около 35 млн фунтов стерлингов, а в 2020 году он заработал более 4 млн фунтов стерлингов, в то время как весь остальной мир был закрыт из-за пандемии COVID-19.

Представитель клуба опроверг обвинения в том, что сотрудники перегружены работой и недополучают зарплату, и даже отрицает, что они когда-либо были приняты на работу.

"Клуб изучил все обвинения, и стало ясно, что претензии, содержащиеся в иске, выдвинуты лицами, которые никогда не работали в Богемском клубе, и поэтому клуб не должен быть стороной в этом иске. Мы считаем, что эти три человека прекрасно знают, что они не работали у нас. Этот иск является прозрачной попыткой втянуть лагерь в свои личные дела", — сказал он.

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