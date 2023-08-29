Волосы дыбом: женщина показала селфи за мгновение до катастрофы (фото)

Женщина испытывала странные ощущения в течение 10-15 минут во время прогулки по пляжу и поделилась снимком своих волос, стоящих дыбом.

Related video

Женщина выгуливала своих собак на пляже в Джерси (Франция), когда почувствовала "сильное покалывание на лбу" и заметила, что ее волосы начали подниматься. Об этом пишет Metro.

Позднее она опубликовала в Facebook фотографию странного явления, известного как "статические волосы", и пояснила, что слышит раскаты грома на побережье Франции, расположенном примерно в 25 километрах.

Пользователи поспешили объяснить, насколько близко она могла быть к катастрофе.

"Вы подвергались риску быть пораженным, верите вы в это или нет, но вы были громоотводом, стоящим на пляже и выступающим над окружающим ландшафтом", — написал один из них.

Пользователи поспешили объяснить, насколько близко женщина могла быть к катастрофе Фото: Facebook

Другой пользователь уточнил, что при положительном ударе молнии накапливается электрический заряд.

"Заряд — это то, от чего волосы встают дыбом. Вы можете не знать, что попали в беду, если кажется, что гроза все еще вдалеке. Но этот электрический заряд — верный признак того, что нужно как можно скорее зайти в дом", — сообщил он.

Еще один человек добавил, что ей "повезло, что она еще ходит и разговаривает".

Женщина ответила, что действительно начала немного нервничать и направилась выше по пляжу.

"Бог знает, как бы это выглядело, если бы у меня не были завязаны волосы! Это было очень странное ощущение", — написала она.

Эксперты советуют людям, оказавшимся в подобной ситуации, как можно быстрее зайти внутрь, в идеале — найти дом, большое здание или цельнометаллический автомобиль. По данным Национальной метеорологической службы США, если поблизости нет такого сооружения, людям следует "опуститься на колени и наклониться вперед, но не ложиться плашмя на землю", поскольку влажная земля может служить "хорошим проводником электричества".

RoSPA, некоммерческая организация, занимающаяся предотвращением несчастных случаев, утверждает, что в Великобритании ежегодно от 30 до 60 человек получают удар молнии. Из этих случаев от 5% до 10% заканчиваются летальным исходом.

Ранее Фокус сообщал, что мужчину дважды за 5 минут ударила молния. Вероятность того, что в течение жизни в человека попадет электрический заряд, составляет примерно 1 к 15 300. Шанс, что такое случится дважды, еще ниже.

Также стало известно, что что подросток исчез при загадочных обстоятельствах рядом с "Лестницей в небо". Тропа длиной 1 219 метра, состоящая из 3 922 ступеней, в некоторых местах имеет ширину всего 45 сантиметров, и неосторожное движение может привести к падению с высоты 610 метров на скалы внизу.