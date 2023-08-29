Волосся дибки: жінка показала селфі за мить до катастрофи (фото)

Жінка відчувала дивні відчуття протягом 10-15 хвилин під час прогулянки пляжем і поділилася знімком свого волосся, що стояло дибки.

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Жінка вигулювала своїх собак на пляжі в Джерсі (Франція), коли відчула "сильне поколювання на лобі" і помітила, що її волосся почало підійматися. Про це пише Metro.

Пізніше вона опублікувала у Facebook фотографію дивного явища, відомого як "статичне волосся", і пояснила, що чує гуркіт грому на узбережжі Франції, розташованому приблизно за 25 кілометрів.

Користувачі поспішили пояснити, наскільки близько вона могла бути до катастрофи.

"Ви наражалися на ризик бути враженим, вірите ви в це чи ні, але ви були громовідводом, що стояв на пляжі й виступав над навколишнім ландшафтом", — написав один із них.

Користувачі поспішили пояснити, наскільки близько жінка могла бути до катастрофи Фото: Facebook

Інший користувач уточнив, що під час позитивного удару блискавки накопичується електричний заряд.

"Заряд — це те, від чого волосся стає дибки. Ви можете не знати, що потрапили в біду, якщо здається, що гроза все ще далеко. Але цей електричний заряд — вірна ознака того, що потрібно якомога швидше зайти до будинку", — повідомив він.

Ще одна людина додала, що їй "пощастило, що вона ще ходить і розмовляє".

Жінка відповіла, що справді почала трохи нервувати й попрямувала вище пляжем.

"Бог знає, який би це мав вигляд, якби в мене не було зав'язане волосся! Це було дуже дивне відчуття", — написала вона.

Експерти радять людям, які опинилися в подібній ситуації, якнайшвидше зайти всередину, в ідеалі — знайти будинок, велику будівлю або суцільнометалевий автомобіль. За даними Національної метеорологічної служби США, якщо поблизу немає такої споруди, людям слід "опуститися на коліна та нахилитися вперед, але не лягати навпочіпки на землю", оскільки волога земля може слугувати "хорошим провідником електрики".

RoSPA, некомерційна організація, що займається запобіганням нещасним випадкам, стверджує, що у Великій Британії щорічно від 30 до 60 осіб отримують удар блискавки. З цих випадків від 5% до 10% закінчуються летальним результатом.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка двічі за 5 хвилин вдарила блискавка. Імовірність того, що протягом життя в людину потрапить електричний заряд, становить приблизно 1 до 15 300. Шанс, що таке трапиться двічі, ще нижчий.

Також стало відомо, що підліток зник за загадкових обставин поруч зі "Сходами в небо". Стежка завдовжки 1 219 метри, що складається з 3 922 сходинок, у деяких місцях має ширину всього 45 сантиметрів, і необережний рух може призвести до падіння з висоти 610 метрів на скелі внизу.