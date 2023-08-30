Сидел в пустом классе: уволенный учитель пришел на работу, несмотря на запрет и штрафы

Суд запретил Эноху Берку посещать школу Wilson's Hospital School после того, как он отказался использовать местоимения, выбранные учеником-трансгендером. Вместо того чтобы остаться дома в оплачиваемом отпуске он продолжал приходить на работу

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В Великобритании учитель появился в новом семестре, несмотря на увольнение, тюремное заключение и штрафы в размере 140 тысяч евро. Об этом пишет Daily Star.

Энох Берк был отстранен от работы советом школы Wilson's Hospital School, а затем уволен за якобы грубое нарушение дисциплины, после чего был заключен в тюрьму, а затем освобожден. После всего этого мужчина явился к началу нового семестра, несмотря на то, что ему запретили посещать школу.

В августе прошлого года суд запретил Эноху Берку посещать школу Wilson's Hospital School в Вестмите (Ирландия) после того, как он отказался использовать местоимения, выбранные учеником-трансгендером. Он отказался называть его "они", а не "он", вопреки просьбам ученика и его родителей.

Конфликт привел к тому, что школьный совет отстранил Берка от работы, а затем уволил за якобы грубое нарушение дисциплины. Но вместо того, чтобы остаться дома в оплачиваемом отпуске, он продолжал приходить на работу и сидеть в пустом классе.

Мужчина отказался называть ученика-трансгендера "они", а не "он" Фото: RollingNews.ie

В июле учителю было предписано оплатить судебные издержки школы Wilson's Hospital в связи с успешным иском против него в Высоком суде. Судья также вынес постановление, запрещающее Берку находиться на территории школы.

При этом Берку было объявлено, что за каждый день, когда он проигнорирует приказ и появится в школе, ему придется заплатить 700 евро. По данным издания общая сумма его штрафов составляет 140 000 евро.

Несмотря на все это, ирландец, который в сентябре прошлого года был заключен в тюрьму за неуважение к суду и освобожден через 108 дней 21 декабря, появился в школе в понедельник утром (28 августа), когда начался новый учебный год.

Берк неоднократно отказывался отступить и использовать гендерно-нейтральное местоимение для обозначения ученика.

"Трансгендеризм противоречит моим христианским убеждениям. Он противоречит Священному Писанию, этике Ирландской церкви и моей школы"., — заявил он.

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