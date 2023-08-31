Власти предлагают молодоженам денежное "вознаграждение", если невеста младше 25 лет

В Китае количество браков сократилось до рекордно низкого уровня, что привело к снижению рождаемости.

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Уезд Чаншань в провинции Хунань (Китай) предлагает молодоженам 1000 юаней (около 110 долларов США), если невеста моложе 25 лет. Вознаграждение предназначено для стимулирования ранних браков и рождения детей. Об этом пишет Sky News.

Уезд также предлагает субсидии на уход за детьми, рождение детей и образование для семейных пар, имеющих детей.

Отмечается, что в 2022 году в Китае было заключено 6,8 миллиона браков, что является самым низким показателем с 1986 года. Сокращение числа браков привело к снижению рождаемости, поскольку официальная политика затрудняет рождение детей для одиноких женщин.

Коэффициент рождаемости в Китае, и без того один из самых низких в мире, в 2022 году снизился до рекордно низкого уровня — 1,09.

Существует ряд факторов, которые способствуют снижению рождаемости в Китае. Многие женщины не хотят заводить больше детей — или вообще их заводить — из-за высоких расходов на уход за детьми и влияния на их карьеру.

В Китае по-прежнему широко распространены дискриминация по половому признаку и традиционные стереотипы в отношении женщин, ухаживающих за детьми.

Низкий уровень потребительского доверия и растущая обеспокоенность состоянием китайской экономики также являются ключевыми факторами, по которым молодые китайцы не хотят вступать в брак и заводить детей.

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