Влада пропонує молодятам грошову "винагороду", якщо наречена молодша за 25 років

У Китаї кількість шлюбів скоротилася до рекордно низького рівня, що призвело до зниження народжуваності.

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Повіт Чаншань у провінції Хунань (Китай) пропонує молодятам 1000 юанів (близько 110 доларів США), якщо наречена молодша 25 років. Винагорода призначена для стимулювання ранніх шлюбів і народження дітей. Про це пише Sky News.

Повіт також пропонує субсидії на догляд за дітьми, народження дітей та освіту для сімейних пар, які мають дітей.

Зазначається, що 2022 року в Китаї було укладено 6,8 мільйона шлюбів, що є найнижчим показником із 1986 року. Скорочення кількості шлюбів призвело до зниження народжуваності, оскільки офіційна політика ускладнює народження дітей для самотніх жінок.

Коефіцієнт народжуваності в Китаї, і без того один із найнижчих у світі, у 2022 році знизився до рекордно низького рівня — 1,09.

Існує низка факторів, які сприяють зниженню народжуваності в Китаї. Багато жінок не хочуть заводити більше дітей — або взагалі їх заводити — через високі витрати на догляд за дітьми та вплив на їхню кар'єру.

У Китаї, як і раніше, широко поширені дискримінація за статевою ознакою і традиційні стереотипи щодо жінок, які доглядають за дітьми.

Низький рівень споживчої довіри та щораз більша стурбованість станом китайської економіки також є ключовими факторами, через які молоді китайці не хочуть одружуватися і заводити дітей.

Раніше повідомлялося про те, що собака з'їв паспорт громадянина США за тиждень до запланованого весілля в Італії.

Також повідомлялося, що жінка, яка вирішила зберегти своє ім'я в таємниці, була настільки вражена діями свого партнера, що вже наступного дня зажадала розлучення.