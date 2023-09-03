"Я страдала": многодетная бывшая монахиня рассказала, почему ушла из монастыря (видео)

Американка жила в женском монастыре на протяжении 5 лет, где всем запрещали носить "обтягивающие штаны" и использовать тампоны.

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Некоторые люди, которые хотят посвятить свою жизнь Богу, становятся священниками, монахами или монахинями. Если вы не интересуетесь религией, то можете не знать, что происходит, когда человек становиться частью церкви. Обычно это не освещается в СМИ. Но бывшая католическая монахиня из штата Пенсильвания, США, которая сейчас замужем и имеет 6 детей, рассказала о своей жизни в монастыре в течение 5 лет и почему она оттуда ушла, пишет The Mirror.

Кэрри-Эйлин Чафф опубликовала в TikTok видео ,в котором она рассказала о том, что значит посвятить свою жизнь Богу и какие причины подвигли ее уйти из монастыря. Американка была католической монахиней и 5 лет жила в монастыре, где всем запрещали носить "обтягивающие штаны" и использовать тампоны, потому что они "неуместны".

Кэрри-Эйлин Чафф, которая сейчас замужем и у нее шестеро детей, отправилась в монастырь в 18 лет.

"Я выросла в номинально католической семье, мы даже не ходили в церковь каждое воскресенье, но я ходила в католическую школу. Когда мне было 13, я по-настоящему открыла для себя любовь к Богу и хотела посвятить ему всю свою жизнь", — говорит Чафф.

Она решила, что лучшим способом для реализации этой идеи станет жизнь в монастыре в качестве монахини. Но через 5 лет такой жизни Чафф все же ушла из монастыря.

"Я ушла, потому я была совершенно несчастной. Как будто со мной все было в порядке в течение первого года или около того, но на самом деле я постоянно страдала", — говорит Чафф.

Когда американка рассказала о своих чувствах руководству монастыря, то оно назвало все происходящее "искушением". По словам женщины, она очень старалась изменить себя, но ее страдания только усиливались.

"Однажды я шла по тротуару, и я подумала, что хотела бы, чтобы автобус подъехал и сбил меня", — рассказала бывшая монахиня.

По словам Чафф, ей было намного страшнее уходить из монастыря, чем стать монахиней, и все же она это сделала.

Также Чафф рассказала, что в монастыре у нее действительно были некоторые нездоровые явления, и хотя она не уточнила, что это было, она сказала, что, по ее мнению, это можно исправить. В любом случае, по ее словам, сейчас женщина более счастлива.

"Сейчас, будучи мамой, я не могу поверить, что когда-либо думала, что мне следует стать монахиней", — сказала американка.

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