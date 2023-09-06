"Мы доверяем друг другу": девушка опубликовала 10 правил отношений, чем вызвала споры в сети
Девушка перечислила десять "спорных" правил, которые они с парнем установили для обеспечения счастливых и длительных отношений.
Джиа Алдисерт из Лос-Анджелеса поделилась своим списком правил и вызвала споры между теми, кто считал правила "разумными", и теми, кто считал их "слишком строгими", пишет Daily Mail.
Правила включают в себя не подписываться на "горячих" моделей в Instagram, не посещать стриптиз-клубы и не иметь лучших друзей противоположного пола.
21-летняя агент по недвижимости заявила, что она и ее парень доверяют друг другу и им "нечего скрывать".
Им обоим необходимо постоянно включать определение местоположения телефона из соображений "удобства" и "безопасности".
Она запретила парню посещать стриптиз-клубы, так как там могут происходить непристойные вещи.
"Я просто не понимаю, что парень с девушкой собирается в стриптиз-клуб. Там танцует кучка обнаженных цыпочек, а также случаются и более непристойные вещи", — сказала она.
Согласно третьему правилу, им разрешено отправляться в "поездки для девочек" или "поездки для мальчиков" с друзьями, поскольку важно поддерживать дружбу и собственную независимость.
"Мы полностью доверяем друг другу и начали встречаться в очень молодом возрасте, поэтому мы оба чувствуем, что важно испытать что-то свое. Если я захочу поехать в девичник, я поеду. И если он хочет пойти на автосалон, он может пойти", — считает Джиа.
Каковы десять правил?
- У обоих всегда включено определение местоположения телефона.
- Никаких стриптиз-клубов.
- Разрешены "поездки для девочек" или "поездки для мальчиков".
- Не постить фотографии, которые могут стать "ловушками жажды" в Instagram.
- Не подписывайтесь в Instagram на моделей противоположного пола.
- У обоих могут быть друзья противоположного пола, но они не могут быть лучшими друзьями.
- Оба могут ходить в ночные клубы
- Оба знают пароли телефонов друг друга
- Порно нельзя смотреть
- Они не поженятся, пока оба не станут финансово свободными.
Пост Джиа Алдисерт вызвал бурные дебаты, его просмотрели более 8,4 миллиона раз.
"Девушка, это основные правила здоровых отношений", — написала одна женщина, другая сказала: "Это зрелые и здоровые отношения". "Это похоже на очень разумные правила!" добавил третий.
Однако другие категорически не согласились. "Мы полностью доверяем друг другу", но здесь есть 87 правил", — сказал один из них.
Еще один пользователь написал: "Это больше похоже на методы контроля и неуверенности друг в друге". "Да, очень странно иметь правила в отношениях, если вы доверяете друг другу", — отметил третий.
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