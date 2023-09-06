"Мы доверяем друг другу": девушка опубликовала 10 правил отношений, чем вызвала споры в сети

Девушка перечислила десять "спорных" правил, которые они с парнем установили для обеспечения счастливых и длительных отношений.

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Джиа Алдисерт из Лос-Анджелеса поделилась своим списком правил и вызвала споры между теми, кто считал правила "разумными", и теми, кто считал их "слишком строгими", пишет Daily Mail.

Правила включают в себя не подписываться на "горячих" моделей в Instagram, не посещать стриптиз-клубы и не иметь лучших друзей противоположного пола.

Джиа Алдисерт Фото: Instagram

21-летняя агент по недвижимости заявила, что она и ее парень доверяют друг другу и им "нечего скрывать".

Им обоим необходимо постоянно включать определение местоположения телефона из соображений "удобства" и "безопасности".

Она запретила парню посещать стриптиз-клубы, так как там могут происходить непристойные вещи.

"Я просто не понимаю, что парень с девушкой собирается в стриптиз-клуб. Там танцует кучка обнаженных цыпочек, а также случаются и более непристойные вещи", — сказала она.

Джиа Алдисерт со своим парнем Фото: Instagram

Согласно третьему правилу, им разрешено отправляться в "поездки для девочек" или "поездки для мальчиков" с друзьями, поскольку важно поддерживать дружбу и собственную независимость.

"Мы полностью доверяем друг другу и начали встречаться в очень молодом возрасте, поэтому мы оба чувствуем, что важно испытать что-то свое. Если я захочу поехать в девичник, я поеду. И если он хочет пойти на автосалон, он может пойти", — считает Джиа.

Каковы десять правил?

У обоих всегда включено определение местоположения телефона. Никаких стриптиз-клубов. Разрешены "поездки для девочек" или "поездки для мальчиков". Не постить фотографии, которые могут стать "ловушками жажды" в Instagram. Не подписывайтесь в Instagram на моделей противоположного пола. У обоих могут быть друзья противоположного пола, но они не могут быть лучшими друзьями. Оба могут ходить в ночные клубы Оба знают пароли телефонов друг друга Порно нельзя смотреть Они не поженятся, пока оба не станут финансово свободными.

Пост Джиа Алдисерт вызвал бурные дебаты, его просмотрели более 8,4 миллиона раз.

"Девушка, это основные правила здоровых отношений", — написала одна женщина, другая сказала: "Это зрелые и здоровые отношения". "Это похоже на очень разумные правила!" добавил третий.

Однако другие категорически не согласились. "Мы полностью доверяем друг другу", но здесь есть 87 правил", — сказал один из них.

Еще один пользователь написал: "Это больше похоже на методы контроля и неуверенности друг в друге". "Да, очень странно иметь правила в отношениях, если вы доверяете друг другу", — отметил третий.

Напомним, 5 сентября Фокус писал, что Владимир Дантес ответил на вопросы о свадьбе с Дашей Кацуриной. Об их романтических отношениях стало известно летом 2022 года.

Кроме этого сообщалось, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе обнародовали свой роман. Слухи об их отношениях ходили с начала 2023 года, однако это первый официальный выход пары.