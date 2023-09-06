"Ми довіряємо одне одному": дівчина опублікувала 10 правил стосунків, чим викликала суперечки в мережі

Дівчина перерахувала десять "спірних" правил, які вони з хлопцем встановили для забезпечення щасливих і тривалих стосунків.

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Джіа Алдісерт із Лос-Анджелеса поділилася своїм списком правил і викликала суперечки між тими, хто вважав правила "розумними", і тими, хто вважав їх "занадто суворими", пише Daily Mail.

Правила включають в себе не підписуватися на "гарячих" моделей в Instagram, не відвідувати стриптиз-клуби і не мати найкращих друзів протилежної статі.

Джіа Алдісерт Фото: Instagram

21-річна агентка з нерухомості заявила, що вона та її хлопець довіряють одне одному і їм "нема чого приховувати".

Їм обом необхідно постійно вмикати визначення місця розташування телефону з міркувань "зручності" і "безпеки".

Вона заборонила хлопцеві відвідувати стриптиз-клуби, оскільки там можуть відбуватися непристойні речі.

"Я просто не розумію, що хлопець із дівчиною збирається у стриптиз-клуб. Там танцює купка оголених навшпиньки, а також трапляються і більш непристойні речі", — сказала вона.

Джіа Алдісерт зі своїм хлопцем Фото: Instagram

Згідно з третім правилом, їм дозволено вирушати в "поїздки для дівчаток" або "поїздки для хлопчиків" із друзями, оскільки важливо підтримувати дружбу і власну незалежність.

"Ми повністю довіряємо одне одному і почали зустрічатися в дуже молодому віці, тому ми обидва відчуваємо, що важливо випробувати щось своє. Якщо я захочу поїхати на дівич-вечір, я поїду. І якщо він хоче піти на автосалон, він може піти", — вважає Джіа.

Які десять правил?

В обох завжди ввімкнено визначення місця розташування телефону. Ніяких стриптиз-клубів. Дозволені "поїздки для дівчаток" або "поїздки для хлопчиків". Не постити фотографії, які можуть стати "пастками спраги" в Instagram. Не підписуйтесь в Instagram на моделей протилежної статі. В обох можуть бути друзі протилежної статі, але вони не можуть бути найкращими друзями. Обидва можуть ходити в нічні клуби Обидва знають паролі телефонів один одного Порно не можна дивитися Вони не одружаться, поки обидва не стануть фінансово вільними.

Пост Джіа Алдісерт викликав бурхливі дебати, його переглянули понад 8,4 мільйона разів.

"Дівчина, це основні правила здорових стосунків", — написала одна жінка, інша сказала: "Це зрілі та здорові стосунки". "Це схоже на дуже розумні правила!" додав третій.

Однак інші категорично не погодилися. "Ми повністю довіряємо одне одному", але тут є 87 правил", — сказав один із них.

Ще один користувач написав: "Це більше схоже на методи контролю і невпевненості одне в одному". "Так, дуже дивно мати правила у стосунках, якщо ви довіряєте одне одному", — зазначив третій.

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