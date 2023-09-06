Google Maps стал причиной развода: муж заметил неверную жену в объятиях любовника (фото)

Мужчина планировал маршрут и наткнулся на снимок жены, которая сидела на лавочке и поправляла волосы любовника. Внимание привлекла знакомая одежда женщины.

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Житель Перу развелся с женой после того, как обнаружил в Google Maps ее фотографии интимного характера рядом с другим. Мужчина планировал маршрут и наткнулся на снимок жены, которая сидела на лавочке и поправляла волосы своего любовника. Об этом сообщает The Mirror.

По словам жителя перуанской столицы Лимы, его внимание привлекла одежда, похожая на ту, которую носит жена.

Этот случай произошел несколько лет назад, но недавно мужчина решил напомнить уже бывшей жене о ее былых похождениях. Женщина впоследствии признала, что у нее была интрижка на стороне. К слову, выяснилось, что она сидела с другим возле "Моста воздыханий" (Puente de los Suspiros de Barranco).

Жительница Лимы с любовником

Не так давно мужчина поделился фотографиями в Facebook, которые впечатлили читателей.

"Мир тесен, — написал один из пользователей. — Было бы достаточно, если бы она сказала мужу, что больше его не любит".

Еще один читатель цинично ответил в том духе, что "из 100 женщин 90 не верны, остальные десять верны, но у них не хватает одного глаз, или же они святые, уже ушли в мир иной и увидеть их можно только на иконах".

Жительница Лимы с любовником. За ней следит Google Maps

Это один из многочисленных курьезных случаев со снимками Google Maps и Google Street View.

Жители Японии в костюме голубей

Сервисы Google также фиксировали людей, одетых в костюмы голубей, беглых преступников и рожающих женщин.

Беглый преступник на Google Maps

У женщины начались роды на улице

Напомним, что на Google Maps заметили мужчину, который вез на велосипеде завернутое в брезент "тело".

Также сообщалось, что Google Maps показали "девушку-мутанта" с лишней ногой.