"Размером с зеленую горошину": в США девочка нашла в парке бриллиант весом 2,95 карата

Аспен Браун нашла золотисто-коричневый бриллиант в Арканзасе в день своего дня рождения.

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Семилетняя девочка обнаружила бриллиант весом 2,95 карата во время празднования своего дня рождения в Мерфрисборо, штат Арканзас. Ранее в Ботсване нашли алмаз, который скрывает в себе еще один минерал, редчайший дэйвмаоит из нижней мантии Земли, которая находится на глубине 660 км от поверхности нашей планеты. Об этом пишет CNN.

Аспен Браун получила неожиданный подарок на день рождения, когда обнаружила алмаз в государственном парке "Кратер алмазов" в Мерфрисборо, штат Арканзас.

Согласно пресс-релизу парка, Аспен обнаружила алмаз во время празднования своего седьмого дня рождения в государственном парке

Малышка нашла золотисто-коричневый алмаз весом 2,95 карата, так что он стал вторым по величине алмазом, найденным в этом парке. Самый крупный камень в "Кратере алмазов" весом 3,29 карата, обнаружили в марте 2023 года. Большинство посетителей парка обычно находят алмазы весом от 0,05 до 0,20 карата, то есть размером примерно с рисовое зернышко.

Поиски минералов в "Кратере алмазов" Фото: Arkansas State Parks

Аспен Браун была в парке со своим отцом и бабушкой, чтобы отпраздновать свой день рождения.

"Браун подобрала драгоценный камень размером с зеленую горошину на тропе, проходящей вдоль северо-восточной стороны зоны поиска", — говорится в сообщении.

"Аспенский бриллиант имеет золотисто-коричневый цвет. Это цельный кристалл, без сломов граней и с небольшой щелью на одной стороне, образовавшейся при формировании алмаза. Это, безусловно, один из самых красивых бриллиантов, которые я видел за последние годы", — заявил в пресс-релизе Уэймон Кокс, помощник смотрителя парка.

Аспен не одинока в своем открытии: согласно сообщению, один или два посетителя находят в парке бриллианты каждый день. На этом месте было найдено более 75 000 алмазов с тех пор, как местный фермер впервые обнаружил алмазы на этой земле.

По данным парка, поле площадью 37 акров, где посетители могут искать сокровища, представляет собой размытую поверхность вулканического кратера . Помимо алмазов, благодаря уникальной геологии здесь встречаются и другие драгоценные камни, такие как аметисты и гранаты.

Напомним, ранее ученые выяснили, что в недрах Земли спрятан рекордный квадриллион тонн алмазов. Правда, человечество, едва ли сможет когда-либо добраться до этого "алмазного банка". Потому что он находится на глубине около 160 километров.