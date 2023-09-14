"Появлялся повсюду": номерной знак помог выиграть американке крупную сумму

Несколько лет назад женщина получила автомобильный знак с номером 91104. Она пыталась его поменять, но в итоге решила, что не стоит так заморачиваться и оставила его. Недавно она проверила его на удачу.

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В США 50-летняя жительница штата Мэриленд, которой не понравился номер машины, использовала эти же цифры для игры в лотерею и выиграла 50 000 долларов. Победительница решила не называть своего имени. Об этом пишет UPI.

Женщина из Балтимора рассказала сотрудникам лотереи штата Мэриленд, что несколько лет назад она получила номерной знак с номером 91104, пыталась его поменять, но в итоге решила, что не стоит так заморачиваться и оставила его.

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По словам женщины, номер стал преследовать ее.

"Он появлялся повсюду. Я видела его в бумагах на своей работе, на других автомобильных номерах, по телевизору, везде", — сказала она.

Американка решила проверить, счастливый ли это номер, и купила билет на вечерний воскресный розыгрыш лотереи Pick 5 в Jack's Fine Food на Кенвуд-авеню в Балтиморе.

После розыгрыша муж женщины проверил комбинацию и сообщил ей, что она выиграла $50 000.

"Я просто расплакалась. Я действительно никогда даже не думала, что действительно так может случиться", — вспоминает победительница.

Муж женщины был не менее счастлив, отметив, что это произошло очень кстати. По словам супругов, выигрыш пойдет на оплату счетов и пополнение сбережений.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.