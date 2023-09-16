"Это просто безумие": мужчину напугали гремучие змеи, которые заполонили его гараж (видео)

5 взрослых западных бриллиантовых гремучих змей и 15 детенышей обитали рядом домом мужчины. В любой момент они могли напасть на людей.

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В США владелец дома, который пожелал остаться неизвестным, в панике вызвал компанию по удалению змей, обнаружив в своем гараже трех змей. Позже стало понятно, что рядом с жильем мужчины поселилось целых 20 рептилий. Об этом пишет Daily Express.

Пять взрослых западных бриллиантовых гремучих змей и 15 детенышей заселили гараж в Аризоне.

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Марисса Маки, специалист по борьбе со змеями из компании Rattlesnake Solutions, заметила гнездо рептилий, свернувшееся вокруг основания водонагревателя владельца жилья.

"Это очень много змей. Я не буду врать. Это просто безумие", — сказала она.

Маки была вынуждена использовать два ведра, чтобы избавиться от змей, поскольку волновалась что взрослые особи начнут нападать на людей.

С помощью щипцов она подхватывала каждую змею, затем опускала их в большие пластиковые ведра и перемещала в естественную среду обитания в пустынной местности.

Эксперты думают, что когда-то в гараже могло жить до 40 змей Фото: Rattlesnake Solutions

Женщине также пришлось использовать большой пинцет для извлечения детенышей змей из труднодоступных мест. После сбора она выпустила их в пустыне.

Брайан Хьюз, владелец компании Rattlesnake Solutions, заявил, что это их рекорд по количеству гремучих змей, пойманных за один вызов. Он добавил, что в гараже было найдено несколько линялых шкур, что позволяет предположить, что когда-то там могло жить до 40 змей.

"Мы никогда не узнаем, сколько гремучих змей появилось и исчезло с течением времени", — сказал американец.

Западные бриллиантовые змеи имеют характерную треугольную форму головы и распространены на юго-западе США. Их яд гораздо менее токсичен, чем у других представителей вида, но они все же требуют осторожности при обращении.

По данным Музея пустыни Аризона-Сонора, змеи длиной от трех до пяти футов питаются мышами, крысами, кроликами, сусликами, птицами, ящерицами и другими мелкими животными.

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