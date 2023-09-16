Купил себе арбуз, а жене цветы: пенсионер сорвал многомилионный джекпот (фото)

Вальдемар "Бад" Таш вернулся с путешествия домой и узнал, что стал обладателем приза в размере более пяти миллионов долларов.

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В США 77-летний мужчина сорвал многомиллионный куш и купил на выигрыш цветы для жены и арбуз. Об этом пишет Colorado Lottery.

Пенсионер Вальдемар "Бад" Таш проживающий в городе Монтроуз, штат Колорадо, случайно стал обладателем джекпота в лотерее Colorado Lotto+ во время своего путешествия по дикой местности в компании своей собаки.

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Американец вернулся домой и узнал, что стал обладателем приза в размере более пяти миллионов долларов. Сначала мужчина не мог поверить в произошедшее, но позже убедился, что теперь он обладает целым состоянием.

Вальдемар выбрал получить свой выигрыш в виде единовременной выплаты, которая составила 2,5 миллиона долларов. Первым делом он купил себе арбуз и подарил букет цветов своей жене Бонни.

"Обычно он не дарит мне цветы, так что это было очень мило", — признается женщина.

Вальдемар собирается обратиться к финансовому планировщику Фото: Colorado Lottery

Победитель рассказал, что намерен сделать благотворительные пожертвования с части своего выигрыша. Кроме того, у него есть планы на пополнение своей коллекции старинных автомобилей. В дополнение к этому, Вальдемар собирается обратиться к финансовому планировщику и банкиру, чтобы разумно инвестировать свои деньги. Мужчина также отметил, что в ближайшем будущем его жену Бонни ожидают несколько операций, и он готов будет помогать ей в хозяйственных вопросах.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.