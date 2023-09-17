Разведка Британии набирает стажеров из числа студентов: что предлагают

За каждый день стажировки, которая продлится 11 недель, будущие "джеймсы бонды" будут получать почти 5 тысяч в гривневом эквиваленте.

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Секретная служба Великобритании МИ-6 предлагает стажировки для студентов, которые хотят стать "новыми Джеймсами Бондами". Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Стажировки будут проходить в Лондоне и Глостершире с 17 июня по 30 августа 2024 года. Таким образом молодые люди будут обучаться 11 недель, в течении которых они получат 5701 фунт стерлингов (260 тыс. 361 грн). Это составляет 12,90 фунтов стерлингов (589 грн) в час при восьмичасовом дне. Есть также льготы, в том числе квартира, в которой можно жить во время стажировки, и бесплатные поездки для стажеров.

Есть также стажировки в Центре правительственной связи (GCHQ) — спецслужбе Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии. Однако тут к соискателям предъявляют определенные требования. Среди них:

нужны студенты предпоследнего курса университета;

нужны люди, которые в течении всего обучения не будут принимать никаких медикаментов.

"В качестве стажера в GCHQ вы будете работать в одной из наших групп, занимающихся разведкой. Наши группы аналитиков разведывательных данных работают в быстро меняющейся технологической среде, ежедневно решая проблемы. Мы используем специализированные технологии, находя информацию из разных мест, включая большой объем данных, генерируемых множеством подключенных к Интернету устройств", — говорится в объявлении о вакансии.

Стажеров предупреждают, что во время стажировки в MI5 они будут работать в одной из следственных групп, где смогут познакомиться с жизнью сотрудника разведки.

"Вы также будете проводить время, наблюдая за людьми, занимающими различные должности и работающими в различных отделах, которые играют ключевую роль в работе офицера разведки, что позволит вам познакомиться с различными областями деятельности MI5", — уточняют в ведомстве.

При необходимости студентам предоставляют жилье недалеко от местных достопримечательностей. Это одноместная комната с ванной в квартире с полностью оборудованной общей кухней.

Напомним, ранее глава МI-6 утверждал, что киношного шпиона Джеймса Бонда сегодня бы не взяли в британскую разведку. Также, по его словам, Бонд не прошел бы отбор в ряды разведчиков, так как реальные офицеры MI-6 обладают высоким уровнем эмоционального восприятия, ценят работу в команде и всегда уважают закон в отличие от этого героя.

А в начале августа стало известно о том, что РФ планирует использовать захваченные мелитопольские вузы для обучения ФСБшников. По имеющейся информации, в зданиях вузов будут готовить работников "полиции" по специальности "спецфакультет по защите информации". Кроме того, в будущем студенты якобы смогут участвовать в "программах обмена" с РФ.