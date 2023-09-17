Розвідка Британії набирає стажерів із числа студентів: що пропонують

За кожен день стажування, яке триватиме 11 тижнів, майбутні "джеймси бонди" отримуватимуть майже 5 тисяч у гривневому еквіваленті.

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Секретна служба Великої Британії МІ-6 пропонує стажування для студентів, які хочуть стати "новими Джеймсами Бондами". Про це пише британський таблоїд Daily Star.

Стажування відбуватимуться в Лондоні та Глостерширі з 17 червня по 30 серпня 2024 року. Таким чином молоді люди навчатимуться 11 тижнів, протягом яких вони отримають 5701 фунт стерлінгів (260 тис. 361 грн). Це становить 12,90 фунтів стерлінгів (589 грн) на годину за восьмигодинного дня. Є також пільги, зокрема квартира, в якій можна жити під час стажування, і безкоштовні поїздки для стажистів.

Є також стажування в Центрі урядового зв'язку (GCHQ) — спецслужбі Великої Британії, відповідальній за ведення радіоелектронної розвідки та забезпечення захисту інформації органів уряду й армії. Однак тут до претендентів висувають певні вимоги. Серед них:

потрібні студенти передостаннього курсу університету;

потрібні люди, які протягом усього навчання не прийматимуть жодних медикаментів.

"Як стажист у GCHQ ви працюватимете в одній із наших груп, що займаються розвідкою. Наші групи аналітиків розвідувальних даних працюють у швидко мінливому технологічному середовищі, щодня розв'язуючи проблеми. Ми використовуємо спеціалізовані технології, знаходячи інформацію з різних місць, включно з великим об'ємом даних, що генеруються безліччю під'єднаних до Інтернету пристроїв", — йдеться в оголошенні про вакансію.

Стажистів попереджають, що під час стажування в MI5 вони працюватимуть в одній зі слідчих груп, де зможуть познайомитися з життям співробітника розвідки.

"Ви також будете проводити час, спостерігаючи за людьми, які обіймають різні посади та працюють у різних відділах, що відіграють ключову роль у роботі офіцера розвідки, що дасть вам змогу познайомитися з різними сферами діяльності MI5", — уточнюють у відомстві.

За необхідності студентам надають житло недалеко від місцевих визначних пам'яток. Це одномісна кімната з ванною у квартирі з повністю обладнаною спільною кухнею.

Нагадаємо, раніше глава МІ-6 стверджував, що кіношного шпигуна Джеймса Бонда сьогодні б не взяли в британську розвідку. Також, за його словами, Бонд не пройшов би відбір до лав розвідників, тому що реальні офіцери MI-6 володіють високим рівнем емоційного сприйняття, цінують роботу в команді і завжди поважають закон на відміну від цього героя.

А на початку серпня стало відомо про те, що РФ планує використовувати захоплені мелітопольські виші для навчання ФСБшників. За наявною інформацією, у будівлях вишів готуватимуть працівників "поліції" за спеціальністю "спецфакультет із захисту інформації". Крім того, у майбутньому студенти нібито зможуть брати участь у "програмах обміну" з РФ.