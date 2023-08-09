"Навчатимуть ФСБшників": РФ плануює використовувати захоплені мелітопольські ВНЗ, — ЦНС

За наявною інформацією, у будівлях ВНЗ готуватимуть працівників "поліції" за спеціальністю "спецфакультет із захисту інформації". Крім того, у майбутньому студенти нібито матимуть змогу брати участь у "програмах обміну" з РФ.

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Росіяни планують навчати майбутніх працівників ФСБ та МВС у захоплених приміщеннях вищих навчальних закладів Мелітопольського державного педагогічного університету (МДПУ) імені Богдана Хмельницького та Таврійського державного агротехнологічного університету (ТДАТУ) ім. Дмитра Моторного. Про це 9 серпня повідомив Центр національного спротиву.

"В цих приміщеннях окупанти створили псевдоуніверситет МДУ (МГУ), куди попри пафосну назву й безкоштовну "освіту", не змогли набрати достатню кількість студентів. Відтак росіяни по традиції перетворили університет на режимний об’єкт", — інформує ЦНС.

З наступного навчального року окупанти будуть готувати працівників поліції, а також кадри для ФСБ РФ за спеціальністю "спецфакультет із захисту інформації".

За інформацією Центру національного спротиву, росіяни анонсували, що надалі студенти можуть брати участь в "програмах обміну" й навчатись на території Російської Федерації. Тобто через цей університет-прокладку вони плануть на тимчасово окупованих територіях України готувати працівників для спецслужб РФ.

Яка ситуація на Мелітопольському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 18:56 9 серпня Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Мелітопольський напрямок, мапа станом на 8 серпня Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 8 серпня Фокус писав, що ЗСУ вийшли на 2 лінію оборони ЗС РФ. Зі слів колишьного військовослужбовця Євгена Дикого, Сили оборони вже прорвали першу лінію оборони росіян та вийшли на позиції поблизу Роботиного, Оріхова та Старомайорського.

Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку ЗС РФ майже захопили Новоселівське, а Сили оборони відкинули росіян від Новоєгорівки на Сватівському.