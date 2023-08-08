"Утримати Мелітополь не зможуть": ЗСУ вийшли на 2 лінію оборони ЗС РФ, — екскомандир "Айдару"

Зі слів колишьного військовослужбовця Євгена Дикого, Сили оборони вже прорвали першу лінію оборони росіян та вийшли на позиції поблизу Роботиного, Оріхова та Старомайорського.

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Сили оборони вже тривалий час проводять контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У трьох точках вони вийшли на другу лінію оборони ворога. Про це в ефірі "Апостроф TVʼ" розповів екскомандир взводу батальйону "Айдар", громадський активіст Євген Дикий.

На його думку, Запорізький напрямок є вирішальним, а місто Токмак є ключем до Мелітополя і Бердянська.

"Якщо ми вже беремо Токмак, то, я б сказав, що утримати Мелітополь у них шансів уже не буде", — сказав він.

З його слів, Сили оборони вже прорвали першу лінію оборони росіян, а на другу вийшли в трьох точках: Роботине, Оріхів, Старомайорське.

"Це три лінії, де ми найближче до прориву другої лінії, саме "лінія Суровікіна" розпіарена. Вона сильно відрізняється від першої лінії. Я не беруся говорити, яка з них простіша. Там простої немає, там дуже складно на обох. Але вони по-різному зроблені", — зазначає Євген Дикий.

Він додає, що перша лінія оборони росіян являла собою майже тотальні мінні поля, а от оборонні пункти були розкидані на різних висотах. Їх і брали українські захисники.

"Друга лінія зроблена у інший спосіб. Там менша щільність мінних загороджень, бо інакше вони просто не змогли б їздити між першою і другою своїми лініями. А натомість сама лінія оборони — це майже суцільні пару сотень кілометрів пов'язаних між собою земляних траншей", — пояснює колишній командир взводу батальйону "Айдар".

Євген Дикий говорить, що навіть за часів Другої світової війни такого не було — кілька сотень земляних траншей і через кожні кілька кілометрів бетонні доти.

"Які б там не були глибокі траншеї, але обороняються не траншеї, а люди в них. Тому ключове питання стоїть: коли ми знищимо їх достатньо багато, щоб у них не було резерву затикати дірки в цих лініях оборони? Між першою і другою лініями ми дуже багато на цьому напрямку зробили. Нам поки що вдається зберегти дуже вигідне для нас співвідношення втрат. На жаль, втрати дуже великі і з нашого боку, як завжди в наступі. Вони в обороні втрачають більше, ніж ми в наступі. На сьогоднішній день, я б сказав, що це — головне досягнення нашої наступальної кампанії", — сказав він.

На думку Євгена Дикого, якщо ЗСУ прогризе повністю 2 лінію оборони, то можна вважати, що наступ вдався. Це дасть можливість вийти до міста Токмак, далі до Мелітополя, Бердянська і Азовського моря, а також до Криму.

"Потрібно розуміти, що навіть за хорошого розкладу це не буде день чи тиждень. Тобто ми першу лінію зносили півтора місяця, друга не менш складна", — резюмував він.

Нагадаємо, що росіяни панічно укріплюють оборону Токмака, Бердянська, Мелітополя у Запорізькій області, а колаборанти тікають до Росії і за кордон.

Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку ЗС РФ майже захопили Новоселівське, а Сили оборони відкинули росіян від Новоєгорівки на Сватівському.