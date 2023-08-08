"Удержать Мелитополь не смогут": ВСУ вышли на 2-ю линию обороны ВС РФ, — экс-командир "Айдара"

По словам бывшего военнослужащего Евгения Дикого, Силы обороны уже прорвали первую линию обороны россиян и вышли на позиции вблизи Роботино, Орехова и Старомайорского.

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Силы обороны уже длительное время проводят контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В трех точках они вышли на вторую линию обороны врага. Об этом в эфире "Апостроф TVʼ" рассказал экс-командир взвода батальона "Айдар", общественный активист Евгений Дикий.

По его мнению, Запорожское направление является решающим, а город Токмак является ключом к Мелитополю и Бердянску.

"Если мы уже берем Токмак, то, я бы сказал, что удержать Мелитополь у них шансов уже не будет", — сказал он.

По его словам, Силы обороны уже прорвали первую линию обороны россиян, а на вторую вышли в трех точках: Роботино, Орехов, Старомайорское.

"Это три линии, где мы ближе всего к прорыву второй линии, именно "линия Суровикина" распиаренная. Она сильно отличается от первой линии. Я не берусь говорить, какая из них проще. Там простой нет, там очень сложно на обеих. Но они по-разному сделаны", — отмечает Евгений Дикий.

Он добавляет, что первая линия обороны россиян представляла собой почти тотальные минные поля, а вот оборонительные пункты были разбросаны на разных высотах. Их и брали украинские защитники.

"Вторая линия сделана другим способом. Там меньшая плотность минных заграждений, иначе они просто не смогли бы ездить между первой и второй своими линиями. А зато сама линия обороны — это почти сплошные пару сотен километров связанных между собой земляных траншей", — объясняет бывший командир взвода батальона "Айдар".

Евгений Дикий говорит, что даже во времена Второй мировой войны такого не было — несколько сотен земляных траншей и через каждые несколько километров бетонные доты.

"Какие бы там ни были глубокие траншеи, но обороняются не траншеи, а люди в них. Поэтому ключевой вопрос стоит: когда мы уничтожим их достаточно много, чтобы у них не было резерва затыкать дыры в этих линиях обороны? Между первой и второй линиями мы очень много на этом направлении сделали. Нам пока удается сохранить очень выгодное для нас соотношение потерь. К сожалению, потери очень большие и с нашей стороны, как всегда в наступлении. Они в обороне теряют больше, чем мы в наступлении. На сегодняшний день, я бы сказал, что это — главное достижение нашей наступательной кампании", — сказал он.

По мнению Евгения Дикого, если ВСУ прогрызет полностью 2 линию обороны, то можно считать, что наступление удалось. Это даст возможность выйти к городу Токмак, далее к Мелитополю, Бердянску и Азовскому морю, а также к Крыму.

"Нужно понимать, что даже при хорошем раскладе это не будет день или неделю. То есть мы первую линию сносили полтора месяца, вторая не менее сложная", — резюмировал он.

Напомним, что россияне панически укрепляют оборону Токмака, Бердянска, Мелитополя в Запорожской области, а коллаборационисты бегут в Россию и за границу.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении ВС РФ почти захватили Новоселовское, а Силы обороны отбросили россиян от Новоегоровки на Сватовском.