"Это безумие": 18-летний парень стал миллионером из-за ошибки банка

Дейн Гиллеспи должен был получить на счет 8,9 тысячи фунтов от своей бабушки, однако его девушка заметила на балансе три "лишних" нуля. Парень был готов заказывать новенький Porsche, когда его остановила мать.

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Счастливый подросток случайно стал миллионером на несколько часов, найдя на своем счету "лишние" 8,9 миллиона фунтов стерлингов (более 409 миллионов гривен). Деталями инцидента 16 сентября поделились в издании Mirror.

Дейн Гиллеспи перечислил на свой счет чек от бабушки на 8900 фунтов (409,4 тысячи гривен). Он и его 18-летняя девушка были шокированы, когда на балансе оказалась в тысячу раз большая сумма.

"Мы не могли в это поверить. Мой сын несколько часов думал, что стал миллионером. В среду утром на его счету было 8,9 миллиона фунтов. Ему всего 18 лет. Он получил чек от бабушки на 8900 фунтов стерлингов и положил его в прошлый четверг", — рассказала мать парня Кэролайн.

Женщина рассказала, что сказала сыну считать деньги из чека своими сбережениями, но через несколько минут получила фото реквизитов со значительно большей суммой. Подросток сразу заявил, что закажет Porsche, но мать его остановила.

"Не дури, это не наши деньги, нам нужно в этом разобраться", — сказала сыну Кэролайн.

Дейн находился в статусе миллионера всего несколько часов. Со временем банк заметил собственную ошибку и исправил ее. На счету парня осталась только та сумма, которую он и должен был получить от бабушки.

"Так было несколько часов. Как 18-летний парень, ставший миллионером на день, он просто не может в это поверить. Он просто хотел пойти и потратить все, но если это сделать, то деньги придется вернуть. Он думал, что сегодня утром все его Дни рождения наступили одновременно. Это безумие", — рассказала Кэролайн.

Напомним, 77-летний американец выиграл в лотерее более 5 миллионов долларов. После того, как он получил деньги, мужчина приобрел себе арбуз, а жене — цветы.

Житель штата Мэриленд выиграл 580 тысяч долларов благодаря ошибке продавца. Он узнал о том, что сорвал куш, лишь через несколько дней.