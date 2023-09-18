60% горожан с ожирением и пандемия краж: как живут в самом "нездоровом" городе

В британском городке есть 20 спортзалов, однако уровень курения среди населения является одним из самых высоких в стране. Оценку населенного пункта проводили по 12 критериям.

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В Британии город Питерборо называют "самым нездоровым" в стране. Все из-за образа жизни горожан. Об этом пишет издание The Sun.

После анализа данных Управления национальной статистики город назвали самым нездоровым для жизни в Великобритании.

Оценку проводили по 12 критериям:

качество воздуха,

уровень курения среди взрослых,

злоупотребление алкоголем,

распространенность рака, диабета,

злоупотребление наркотиками,

здоровые пищевые привычки,

высокое кровяное давление,

заболевания почек и печени,

взрослые с проблемами психического здоровья,

уровень ожирения и физическая активность уровней.

Из 100 пунктов населенный пункт набрал всего 40. Напротив, самый здоровый район Британии Саут-Хэмс в Девоне набрал 80 баллов из 100.

В городе есть 20 спортзалов, но более 60,7% населения страдают ожирением, а уровень курения среди горожан набрал более 29%, и является одним из самых высоких в стране.

"Повсюду есть бездомные, иностранцы занимают все жилье, пабы закрываются, банки закрываются, фаст-фуд повсюду, кругом продают наркотики, а кражи в магазинах похожи на пандемию. Ничего не происходит, когда их поймают, поскольку они всегда психически больны, но это лишает всякой надежды на улучшение", — рассказывают жители.

Из-за неправильного образа жизни более 30% детей тоже имеют лишний вес. Жители жалуются на высокие цены на аренду жилья и продукты питания, большие очереди к врачам и постоянно переполненные урны с мусором на улицах.

"Я бы не согласился с тем, что Питерборо — самое нездоровое место. Есть части города, которые действительно плохие. У нас было много беженцев, которые переезжают в эти районы, и есть много препятствий, но некоторые люди пытаются оставаться здоровыми. Я просто не верю, что Питерборо может быть таким плохим. Это — хороший город, прекрасное место для жизни", — говорит садовник Стивен Ричардсон, 67 лет.

Напомним, что в Ливии наводнение смыло целые кварталы города. Известно более 6 тысяч погибших.

Ранее сообщалось, что Виттиер — город в США, живущий под одной крышей. В башне Begich Towers, расположенной среди ледников и гор Аляски, расположено все — от почтового отделения до полицейского участка. Об этом пишет Daily Star.

Сегодня, когда на Аляске между ледниками расположен город Виттиер, в котором проживают всего 273 человека и его называют "самым странным городом Америки". Много лет его жители все вместе жили в 14-этажном доме, известном как Begich Towers. Там проживает около 85% жителей. В комплексе расположено 150 квартир, и он был создан для того, чтобы никто не выходил на улицу в суровые зимние месяцы.