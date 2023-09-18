60% містян з ожирінням та пандемія крадіжок: як живуть в найбільш "нездоровому" місті

В британському містечку є 20 спортзалів, однак рівень куріння серед населення є одним з найвищих у країні. Оцінку населеного пункту проводили за 12 критеріями.

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В Британії місто Пітерборо називають "найбільш нездоровим" у країні. Все через спосіб життя містян. Про це пише видання The Sun.

Після аналізу даних Управління національної статистики місто назвали найбільш нездоровим для життя у Великій Британії.

Оцінку проводили за 12 критеріями:

якість повітря,

рівень куріння серед дорослих,

зловживання алкоголем,

поширеність раку, діабету,

зловживання наркотиками,

здорові харчові звички,

високий кров’яний тиск,

захворювання нирок і печінки,

дорослі з проблемами психічного здоров’я,

рівень ожиріння та фізична активність рівнів.

З 100 пунктів населений пункт набрав усього 40. Навпаки, найздоровіший район Британії Саут-Гемс у Девоні набрав 80 балів зі 100.

У містечку є 20 спортзалів, але понад 60,7% населення страждають на ожиріння, а рівень куріння серед містян набрав понад 29%, і є одним із найвищих у країні.

"Всюди є безхатченки, іноземці займають усе житло, паби закриваються, банки закриваються, фаст-фуд повсюди, кругом продають наркотики, а крадіжки в магазинах схожі на пандемію. Нічого не відбувається, коли їх спіймають, оскільки вони завжди психічно хворі, але це позбавляє будь-якої надії на покращення", — розповідають жителі.

Через неправильний спосіб життя понад 30% дітей теж мають зайву вагу. Мешканці скаржаться на високі ціни на оренду житла та продукти харчування, великі черги до лікарів та постійно переповнені урни зі сміттям на вулицях.

"Я б не погодився з тим, що Пітерборо — найбільш нездорове місце. Є частини міста, які дійсно погані. У нас було багато біженців, які переїжджають у ці райони, і є багато перешкод, але деякі люди намагаються залишатися здоровими. Я просто не вірю, що Пітерборо може бути таким поганим. Це — гарне місто, прекрасне місце для життя", — говорить садівник Стівен Річардсон, 67 років.

Нагадаємо, що у Лівії повінь змила ціли квартали міста. Відомо понад 6 тисяч загиблих.

Раніше повідомлялося, що Віттієр — місто в США, що живе під одним дахом. У вежі Begich Towers, розташованій серед льодовиків і гір Аляски, розташоване все — від поштового відділення до поліцейської дільниці. Про це пише Daily Star.

Сьогодні, коли на Алясці між льодовиками розташоване місто Віттієр, в якому проживають всього 273 людини і його називають "найдивнішим містом Америки". Багато років його жителі всі разом жили у 14-поверховому будинку, відомому як Begich Towers. Там мешкає близько 85% жителів. У комплексі розташовано 150 квартир, і він був створений для того, щоб ніхто не виходив на вулицю в суворі зимові місяці.