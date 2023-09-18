Водитель пытался отвлечь: разъяренный слон напал на рейсовый автобус (видео)

К счастью, пострадало от этой атаки только транспортное средство, а водитель оказался достаточно смелым.

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Пассажиры автобуса в южном индийском штате Эндра Прадеш познакомились со слоном при довольно опасных обстоятельствах. Разъяренный гигант атаковал их транспорт и разбил лобовое стекло бивнями, пишет Bild.

Когда рейсовый автобус неожиданно остановился на дороге, пассажиры оставили его и ждали на замену другой транспорт. В это время, пишет издание, к ним приблизился разъяренный слон, который разбил лобовое стекло и даже сдвинул автобус на несколько метров.

Смелый водитель пытался отвлечь внимание животного, чтобы спасти автобус. В то же время люди в панике бросились в разные стороны. Слон в конце концов пошел в атаку на водителя и забыл об автобусе. Водитель успел избежать боя со слоном, поэтому пострадавших в результате инцидента с дикой природой нет.

Напомним, Фокус писал, как слоны отомстили охотникам после того, как они подстрелили одного из них.

Кроме того, исследователи считают, что именно африканские слоны используют имена, чтобы общаться друг с другом.

Ранее Фокус писал, как выяснили ученые, что слоны, как и люди, ненавидят есть одно и то же.