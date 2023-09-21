Сезонный тест на идеальное зрение: 85% геймеров за 10 секунд находят 8 листьев

На первый взгляд тест представляется несколько сложным. Но не волнуйтесь, если вы окажетесь среди 15% тех, кто все еще пытается отыскать замаскировавшиеся листья среди других, казалось бы, похожих растений. Есть и ключ к разгадке.

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Новая головоломка заставит задуматься и при этом напомнит о хрустящих под ногами осенних листьях, которые в скором времени засыпят тротуары. Этот головокружительный тест вынудит напрячь извилины в попытке обнаружить искомую фигуру на изображении среди других подобных. Об этом сообщает The Daily Mail.

Сезонный тест на идеальное зрение Фото: Daily Mail

Авторами загадочной головоломки стали разработчики игр из онлайн-казино Spin Genie UK.

На первый взгляд тест представляется несколько сложным, но решение все же простое.

Геймеры говорят, что все предельно просто — и 85% участников теста найдут все восемь нужных листьев менее чем за десять секунд.

Но не волнуйтесь, если вы среди 15% тех, кто все еще пытается отыскать замаскировавшиеся изображения среди, казалось бы, похожих растений. Ключ к разгадке находится ниже.

При поверхностном взгляде можно сравнительно легко заметить желтый лист. Обнаружить более темные листья несколько сложнее.

И, наконец, самое сложное — найти более светлый лист персикового оттенка.

Ключ к разгадке

Сезонный тест на идеальное зрение

Напомним, что ваш интеллект выше, чем у большинства, если найдете 4 яблока в листьях за 15 секунд, по меньшей мере, так утверждают его авторы из британского таблоида The Sun.

Также сообщалось о еще одном тесте на зрение от гейм-дизайнеров: 80% удается заметить на картинке тыквенное латте за 30 секунд. Головоломка усложнена тем, что тыквенный вариант латте находится среди других похожих вариантов напитка.