Сезонний тест на ідеальний зір: 85% геймерів за 10 секунд знаходять 8 листків

На перший погляд, тест видається дещо складним. Але не хвилюйтеся, якщо ви опинитеся серед 15% тих, хто все ще намагається відшукати листя, яке замаскувалося серед інших, здавалося б, схожих рослин. Є й ключ до розгадки.

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Нова головоломка змусить замислитися і при цьому нагадає про осіннє листя, що хрумтить під ногами, яке незабаром засипле тротуари. Цей запаморочливий тест змусить напружити звивини в спробі виявити шукану фігуру на зображенні серед інших подібних. Про це повідомляє The Daily Mail.

Сезонний тест на ідеальний зір Фото: Daily Mail

Авторами загадкової головоломки стали розробники ігор з онлайн-казино Spin Genie UK.

На перший погляд, тест видається дещо складним, але рішення все ж просте.

Геймери кажуть, що все гранично просто — і 85% учасників тесту знайдуть усі вісім потрібних листків менш ніж за десять секунд.

Але не хвилюйтеся, якщо ви серед 15% тих, хто все ще намагається відшукати замасковані зображення серед, здавалося б, схожих рослин. Ключ до розгадки знаходиться нижче.

При поверхневому погляді можна порівняно легко помітити жовтий лист. Виявити більш темне листя дещо складніше.

І, нарешті, найскладніше — знайти світліший лист персикового відтінку.

Ключ до розгадки

Сезонний тест на ідеальний зір

Нагадаємо, що ваш інтелект вищий, ніж у більшості, якщо знайдете 4 яблука в листі за 15 секунд, щонайменше, так стверджують його автори з британського таблоїду The Sun.

Також повідомлялося про ще один тест на зір від гейм-дизайнерів: 80% вдається помітити на картинці гарбузове лате за 30 секунд. Головоломка ускладнена тим, що гарбузовий варіант лате знаходиться серед інших схожих варіантів напою.