Со вкусом виски и васаби: стоматолог собрал самую большую в мире коллекцию зубных паст (видео)

Мужчина собирал свою коллекцию 22 года. Он отметил, что некоторые из них не рискнул бы пробовать на вкус.

Related video

В США стоматолог Вэл Колпаков из штата Джорджия попал в Книгу рекордов Гиннесса за свою коллекцию из 2037 тюбиков зубной пасты с необычными вкусами, включая васаби и виски. Об этом пишет UPI.

Важно

Реинкарнация богини: в Индии родилась девочка с 26 пальцами на руках и ногах (видео)

Мужчина из Альфаретты, рассказал, что в его коллекции есть редкие зубные пасты из таких стран, как Япония, Корея, Китай, Индия и Россия.

"Я начал собирать свою коллекцию в 2001 году, чтобы как стоматолог больше узнать обо всех имеющихся на рынке зубных пастах. Вскоре я понял, что это очень интересное хобби, и попытался собрать несколько старых зубных паст и тюбиков из других стран", — рассказал Колпаков в интервью Книге рекордов Гиннесса.

По словам Колпакова, среди самых необычных тюбиков, представленных в "мини-музее" его стоматологической клиники, — трио тюбиков со вкусом виски, ржи и бурбона. Эти необычные зубные пасты, выпущенные Доном Пойнтером в 1950-х годах, содержат 3% спирта.

У стоматолога есть есть зубная паста со вкусом васаби, но он не планирует ее пробовать Фото: Guinness World Records

Стоматолог также отметил, что у него также есть зубная паста со вкусом васаби, но он не планирует ее пробовать.

"Как вы понимаете, это может быть не для слабых людей", — сказал он.

Среди других необычных экспонатов его коллекции — тюбик зубной пасты Doramad, содержащий радиоактивное соединение торий, и тюбик зубной пасты Brenner's, специально изготовленный для реквизита сериала "Побег из тюрьмы".

"Коллекционировать очень интересно, и я постоянно ищу новые зубные пасты. Есть разные тенденции, например, сейчас много зубных паст, которые делают с древесным углем", — сказал Колпаков.

Ранее Фокус сообщал, что родители сбили собственного сына, которого искали 12 лет. Супруги попавшие в аварию сразу же узнали своего мальчика, который все это время жил как нищий.

Также стало известно, что мужчина хотел отсудить 519 млн фунтов у больницы. Анил Коппула утверждает, что у него развилось психическое заболевание после того, как он стал свидетелем родов своей жены.