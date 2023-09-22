В Швеции после редкой находки город с 18 000 жителей перенесут на новое место "здание за зданием" (фото)

Из-за интенсивности работ на горнорудной шахте городская территория стала уходить под землю: рушатся школы и больницы. К 2026 году решили все здания перенести на новое место, но переехать согласны не все.

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Шведский город решили здание за зданием перенести на новое место, так как за годы горнорудных работ и добычи ископаемых он начал погружаться под землю. Разрушается местная инфраструктура, в том числе школы и больницы. Об этом сообщает The Mirror.

В городе Кируна, где живет 18 тысяч человек и который расположен в нескольких сотнях километров за Полярным кругом, обнаружились полезные ископаемые. Ранее местные власти сообщили, что в Кируне нашли крупнейшее из известных месторождений редкоземельных элементов. Их используют в производстве автомобильных аккумуляторов для электромобилей и ветряных турбин.

Город Кируна

Заместитель премьер-министра страны Эбба Буш назвала Швецию золотой жилой и призвала Европу "усвоить урок" и не зависеть от одной-единственной страны в плане газа, то есть от России.

Шахтой железной руды управляет шведская госкомпания LAB, основания еще в 1900 году, а железный рудник считается крупнейшим в мире, он производит 80% железа, поставляемого в страны ЕС.

Ежедневно здесь добывается руды на шесть Эйфелевых башен, но интенсивная добыча ископаемых вызвала деформацию почвы, и возник риск для местных жителей.

Власти инициировали проект по перемещению города на новое место до 2026 года, в нескольких километрах от старого.

Среди прочего, собираются перенести известную местную церковь, открывшуюся в 1912 году.

Город Кируна

Вместе с тем против расширения рудника высказывается коренное население Лапландии — финно-угорская народность саамов, давшая Кируне название (снежный тетерев).

Город Кируна

Саамы, которые веками выращивали оленей в северных территориях, опасаются, что их привычный образ жизни изменится. Более того, из-за климатических изменений северным оленям все сложнее находить полярные лишайники — основной источник зимнего пропитания.

Напомним, что в Лапландии погибают "олени Санты". Один из символов Рождества может навсегда исчезнуть из-за того, что оленям сложно приспособиться к темпам глобального потепления, которые на севере Финляндии вчетверо выше среднемировых.

Также сообщалось, что ученые обнаружили в Африке самую древнюю постройку, сооруженную человеком. Находка может изменить представление об эволюции.