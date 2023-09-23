Старейшую тюрьму Японии из хита Netflix перестроят в престижный отель (фото)

Элегантное сооружение из красного кирпича воплощает амбиции и мастерство эпохи Мэйдзи, когда Япония фактически открыла свои двери миру. Теперь на территории бывшей тюрьмы будут функционировать музей, большой ресторан, номера класса люкс.

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Бывшая тюрьма Нара, созданная в 1908 году и признанная культурным достоянием Японии в 2017 году, будет перестроена в роскошный отель с 48 номерами. Об этом говорится в заявлении японской компании Hoshino Resorts.

Сооружение получит новые функции после соответствующего ремонта. Гости смогут насладиться необычайным пребыванием в культовом здании из красного кирпича с отремонтированными интерьерами. Комплекс имеет звездообразную конструкцию с пятью крыльями для заключения, расходящимися веером от центрального командного пункта.

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В Hoshino Resorts отметили, что новый отель будет иметь более 6 тысяч квадратных метров. На территории будет действовать музей для посетителей. Будет действовать лаунж-зона, большой ресторан, номера класса люкс. Отель планируют открыть в начале 2026 года.

Тюрьма Нара: история основания

Бывшая тюрьма Нара была одной из пяти крупных тюрем, которые были спроектированы правительством Мэйдзи в соответствии с международными стандартами. Строительство завершили в 1908 году, а в феврале 2017 года она была признана важным культурным достоянием Японии за свою историческую ценность и архитектурное совершенство.

Комплекс имеет звездообразную форму с пятью крыльями для заключения, отходящими от центрального командного пункта. Элегантное сооружение из красного кирпича воплощает амбиции и мастерство эпохи Мэйдзи, когда Япония фактически открыла свои двери миру, и является престижным проектом для власти. На территории учреждения центральная охранная башня наблюдает за несколькими радиальными крыльями камер. К административному зданию пристроена центральная сторожевая будка, откуда охранники могли видеть все пять палат тюрьмы. Решетки на этажах второго уровня позволяли им наблюдать за камерами одновременно на обоих уровнях. Это модели "современной тюрьмы" Японии и по сей день.

Два эпизода сериала "Алисы в пограничье", который транслировали на Netflix, сняли именно в тюрьме Нара. Персонаж Чишия попал в ловушку в тюрьму и должен был планировать свой выход.

Напомним, в мае стало известно, что бункер времен Второй мировой войны превратили в роскошный подземный дом. В бетонной конструкции есть гостиная и столовая открытой планировки, кухня, спальня с двумя односпальными кроватями, двухъярусная спальня и душевая комната. Укрытие выполняло в 1941 году функции базы радаров ВВС.