Не могла найти работу: правительство США считало женщину мертвой последние 17 лет (фото)

Женщина, которую в течение почти двух десятилетий ошибочно считали умершей, рассказала, что это испортило всю ее жизнь. Она иногда называет себя "призраком".

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Маделин-Мишель Картен говорит, что ее жизнь превратилась в "кошмар", поскольку правительство США считало ее мертвой в течение последних 17 лет, из-за чего она не могла найти работу или купить дом. Об этой необычной истории вспомнило издание Daily Star.

Женщина, которую в течение почти двух десятилетий ошибочно считали умершей, рассказала, что это испортило всю ее жизнь.

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Маделин-Мишель Картен из Сент-Луиса, штат Миссури, жива и здорова, но в течение последних 17 лет правительство США считало, что она умерла. Женщина иногда называет себя "призраком". Впервые она рассказала о странном инциденте в 2007 году, когда училась в Университете Вебстера по специальности "Предпринимательство и бизнес-технологии". Тогда ей было отказано в финансовой помощи, поскольку она была причислена к мертвым.

По словам Мэдлин, кредитор даже прислал ей документы, в которых было указано, что она "умерла". В кредитных отчетах значилось то же самое.

Впервые она рассказала о странном инциденте в 2007 году Фото: Daily Star

Спустя почти два десятилетия ситуация только ухудшилась. Американка рассказала, что все происходящее это "кошмар коррупции". Правительство не может решить ее проблему. По ее словам, из-за ложной смерти ей было отказано в ипотечном кредите, в результате чего она не смогла приобрести жилье.

"Это испортило всю мою жизнь. Это повлияло на меня в финансовом плане. Если бы я захотела купить дом, этого не произошло бы", — утверждает она.

Женщина даже не может сохранить работу.

"Это просто вопрос, когда мой номер социального страхования догонит меня, и тогда они должны будут меня отпустить… Отдел кадров не сможет выдать мне зарплату", — пояснила она.

Правительство не может решить ее проблему Фото: Daily Star

По данным Консультативного совета по социальному обеспечению, ежегодно до 12 000 человек, проживающих в США, ошибочно считаются умершими. Это может произойти в результате простой ошибки, например, неправильного ввода номера в картотеку смертей Совета, но результат может быть катастрофическим для жизни людей.

В 2019 году Маделин подала иск в суд, требуя от Администрации социального обеспечения и других государственных учреждений возмещения ущерба в размере 12 млн долларов. Однако судья в итоге отклонил иск, поскольку "правительство обладает суверенным иммунитетом".

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