Только по билетам: учительница разрешает детям пользоваться туалетом 3 раза в месяц (фото)

Женщина разослала детям письмо с объяснением новой системы "туалетных билетов". Многие родители выразили свое недовольство в соцсетях, рассказав, как запрет на поход в туалет повлиял на них и их детей.

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Не каждый ребенок может выработать привычку посещать туалет вне школьного расписания, но это не мешает учителям заставлять детей "терпеть" до звонка. Однако одна учительница пошла еще дальше и разрешает своим ученикам выходить в туалет только три раза в месяц в учебное время. Об этом пишет The Mirror.

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Женщина разослала детям письмо с объяснением новой системы "туалетных билетов", призванной помешать ученикам входить и выходить из класса, когда им заблагорассудится. Записка гласила:

"Билет в туалет. Можно использовать три раза в месяц. Для посещения туалета необходимо обратиться к (имя учителя) и сдать пропуск. Выход из класса без разрешения автоматически влечет за собой штраф. Учитель будет отмечать ваше имя, когда вы воспользуетесь билетом, и документировать, как долго вас не было. Примечание: Вы не можете воспользоваться пропуском одноклассника, и они не переносятся на следующий месяц", — гласила записка.

Женщина разослала детям письмо с объяснением новой системы "туалетных билетов" Фото: Reddit

Эта система вызвала возмущение среди людей в социальных сетях. Многие пользователи пишут о том, насколько она "несправедлива" по отношению к ученикам с проблемами мочевого пузыря или девушкам, у которых неожиданно начались месячные.

"У меня была учительница в третьем классе, которая так меня ненавидела, что даже когда я ждала, чтобы сходить в туалет (там была очередь), она разрешала любому пройти передо мной. Недавно, летом, я попала в больницу с запором. Если кому-то нужен совет по этому поводу, просто сходите в туалет. Лучше попросить прощения, чем разрешения", — написала одна женщина.

Другой пользователь рассказал, что администрация школы его дочери требует справку от врача в ее личном деле, чтобы разрешить ей ходить в туалет во время месячных. Он отметил, что потребовалось шесть недель, чтобы попасть на прием. Врач посоветовал мужчине не только сменить школу, но и переехать в другой школьный округ.

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