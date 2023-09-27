Не умела читать и писать: 92-летняя прабабушка впервые пошла в школу

Полгода назад пожилая женщина начала учиться вместе с учениками, которые моложе ее на восемь десятков лет. На занятия пенсионерку сопровождает жена ее внука.

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Индийская прабабушка в возрасте 92 лет впервые пошла в школу. Женщина научилась читать и писать, вдохновив на это других людей. Об этом пишет The Times of India.

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Салима Хан, родившаяся примерно в 1931 году и вышедшая замуж в возрасте 14 лет, всю жизнь мечтала научиться читать и писать. Уроженка города Буландшахр рассказала, что в ее деревне в детстве не было школ.

Полгода назад пожилая женщина начала учиться вместе с учениками, которые моложе ее на восемь десятков лет, а на занятия ее сопровождает жена ее внука.

Ее история стала известна после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором она считает от одного до ста.

"Внуки обманом заставляли меня давать им лишние деньги, поскольку я не умела считать купюры. Эти времена прошли", — рассказала Салима.

Иллюстративное фото Фото: stevemart/Shutterstock

По данным переписи населения 2011 года, уровень грамотности в Индии составляет около 73%.

"Ее история укрепляет веру в то, что стремление к знаниям не ограничивается возрастом", — сказал местный сотрудник отдела образования Лакшми Пандей.

Директор школы Пратибха Шарма сказала, что учителя сначала "сомневались", стоит ли брать Хан в школу, но были убеждены в ее "страстном желании" учиться.

"У нас не хватило духу отказать ей", — сказал Шарма.

После того как она пошла в школу, 25 женщин из ее деревни также начали обучение грамоте, в том числе две невестки.

Ранее Фокус сообщал, что врачи оставили пожилую женщину в чужой постели. Сотрудники медучреждения перепутали Джойс Райт с другой пациенткой из соседней палаты, которая была готова отправиться домой.

Также стало известно, что одержимая кроссвордами женщина перестала общаться с мужем и детьми. По словам мужчины, с момента выхода на пенсию головоломки заняли важное место в жизни его жены. Она днями напролет решает кроссворды и не хочет ничего делать.