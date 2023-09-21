Семейная катастрофа: одержимая кроссвордами женщина перестала общаться с мужем и детьми

По словам мужчины, с момента выхода на пенсию головоломки заняли важное место в жизни его жены. Она днями напролет решает кроссворды и не хочет ничего делать.

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Житель США, который решил не называть своего имени, пожаловался на одержимую разгадыванием кроссвордов жену. Он обратился за советом к американской обозревательнице Джин Филлипс, которая ведет колонку "Дорогая Эбби" в New York Post.

Мужчина поделился своей историей, сообщив, что его жена уже длительное время страстно увлечена кроссвордами. С момента выхода женщины на пенсию, головоломки заняли важное место в ее жизни, и она днями напролет решает их.

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По словам американца, жена стала игнорировать его, отдалилась от своих детей и почти перестала общаться с близкими из-за своей необычной страсти к кроссвордам. Он выразил свою тревогу и признался, что уже пытался донести свое недовольство супруге, но ситуация осталась без изменений.

Джин Филлипс считает, что читателю следует еще раз попробовать завести разговор с женой и выразить свои чувства и беспокойство.

"Поговорите с женой еще раз. Скажите ей, что вы больше не хотите, чтобы вас игнорировали, пока она предается своей одержимости кроссвордами. То, что она делает, несправедливо по отношению к вам и всей семье", — утверждает специалист.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Обозревательница также предложила мужчине обсудить с женой возможность похода к психотерапевту. Если женщина откажется от такой помощи, то, возможно, стоит подумать о консультации у специалиста для самого читателя. Филлипс также высказала предположение, что супруги могли столкнуться с кризисом в своем браке, и увлечение кроссвордами стало способом для женщины избегать реальности.

Ранее Фокус сообщал, что отец хотел назвать дочь именем ее "будущего мужа". Необычный подход мужчины к выбору имени вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Другие члены семьи сразу выступили против его идеи.

Также стало известно, что родители сбили собственного сына, которого искали 12 лет. Супруги попавшие в аварию сразу же узнали своего мальчика, который все это время жил как нищий.