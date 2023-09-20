Начал "экспериментировать": 7-летний мальчик ходит в школу в одежде для девочек (фото)

Мать Тео Истона отметила, что надеется, что смелый поступок ее сына поможет другим подросткам чувствовать себя в безопасности и свободно выражать свои мысли.

Related video

В Великобритании 7-летний Тео Истон получил множество похвал после того, как начал "экспериментировать", надевая одежду для девочек. Об этом пишет The Mirror.

Друзья называют мальчика "вдохновляющим" за то, что стал носить необычную для парней одежду даже в школу.

Важно

Попал под колеса: родители сбили собственного сына, которого искали 12 лет (фото)

Тео Истон впервые начал носить вещи для девочек дома в прошлом году и сказал своей маме Марион, что хотел бы надеть сарафан в школу, когда вернется после летних каникул в этом году. Мальчик выполнил свое желание. Он получил похвалу от всех учеников начальной школы Hilltop в Эйрдри, Северный Ланаркшир.

"Тео носит одежду для девочек вне школы уже больше года. Он играет со своими друзьями и в разной одежде. Все зависит от того, как он себя чувствует в каждый день. Он непоседливый мальчишка. Тео играет с Lego, любит армейские игры. Он считает себя мальчиком, но просто не чувствует себя комфортно в одежде для мужчин. Я не знаю, станет ли это постоянным занятием или нет. Ему всего семь лет, так что он еще экспериментирует", — сказала 39-летняя Марион.

Мать двоих детей отметила, что надеется, что смелый поступок Тео поможет другим подросткам чувствовать себя в безопасности и свободно выражать свои мысли.

Мальчик начал носить одежду для девочек дома Фото: коллаж Фокус

"Тео сказал, что чувствовал себя прекрасно, когда играл в сарафане на перемене и во время обеда. Он не чувствовал никакой разницы. В школе его очень поддержали. По его словам, учительница даже сказала ему, что ей нравится его одежда. Улыбка на его лице, когда он вышел из школы в тот день, сказала мне все. Он такой вдохновляющий и такой смелый. Я знаю, что приняла правильное решение, предоставив ему такой выбор", — добавила британка.

Однако Марион рассказала, что, несмотря на то, что друзья Тео и школа делают все возможное, чтобы помочь ей поддержать Тео, пользователи TikTok предупредили ее, что она "попадет в ад" за то, что разрешила своему сыну одеваться как девочке.

Мама мальчика также сказала, что не уверена в том, что ждет Тео в будущем с точки зрения его гендерной идентичности, но сейчас ее внимание сосредоточено на том, чтобы видеть сына счастливым. Марион добавила, что надеется, что история Тео поможет и другим родителям прислушиваться к своим детям и уважать их индивидуальность.

Ранее Фокус сообщал, что студентка почти год тратила $3 млн, полученные через ошибку банка. Девушка покупала дизайнерские украшения, одежду и сумки. Она также потратила небольшое состояние на аренду элитного пентхауса в Сиднее и перевела крупные суммы денег на другие банковские счета. История получила большую огласку в 2016 году.

Также стало известно, что девочки обманули весь мир, заставив поверить в существование фей. То, что началось как розыгрыш, в итоге стало всемирной сенсацией и одурачило даже автора "Шерлока Холмса" сэра Артура Конан Дойла.