Почав "експериментувати": 7-річний хлопчик ходить до школи в одязі для дівчаток (фото)

Мати Тео Істона зазначила, що сподівається, що сміливий вчинок її сина допоможе іншим підліткам почуватися в безпеці та вільно висловлювати свої думки.

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У Великій Британії 7-річний Тео Істон отримав безліч похвал після того, як почав "експериментувати", одягаючи одяг для дівчаток. Про це пише The Mirror.

Друзі називають хлопчика "тим хто надихає" за те, що той став носити незвичний для хлопців одяг навіть до школи.

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Тео Істон вперше почав носити речі для дівчаток удома торік і сказав своїй мамі Маріон, що хотів би одягнути сарафан до школи, коли повернеться після літніх канікул цього року. Хлопчик виконав своє бажання. Він отримав похвалу від усіх учнів початкової школи Hilltop в Ейрдрі, Північний Ланаркшир.

"Тео носить одяг для дівчаток поза школою вже понад рік. Він грає зі своїми друзями й в різному одязі. Усе залежить від того, як він почувається кожного дня. Він непосидючий хлопчисько. Тео грає з Lego, любить армійські ігри. Він вважає себе хлопчиком, але просто не почувається комфортно в одязі для чоловіків. Я не знаю, чи стане це постійним заняттям, чи ні. Йому всього сім років, тож він ще експериментує", — сказала 39-річна Маріон.

Мати двох дітей зазначила, що сподівається, що сміливий вчинок Тео допоможе іншим підліткам почуватися в безпеці та вільно висловлювати свої думки.

Хлопчик почав носити одяг для дівчаток удома Фото: колаж Фокус

"Тео сказав, що почувався чудово, коли грав у сарафані на перерві та під час обіду. Він не відчував жодної різниці. У школі його дуже підтримали. За його словами, вчителька навіть сказала йому, що їй подобається його одяг. Посмішка на його обличчі, коли він вийшов зі школи того дня, сказала мені все. Він такий сміливий. Я знаю, що прийняла правильне рішення, надавши йому такий вибір", — додала британка.

Однак Маріон розповіла, що, попри те, що друзі Тео і школа роблять усе можливе, щоб допомогти їй підтримати Тео, користувачі TikTok попередили її, що вона "потрапить у пекло" за те, що дозволила своєму синові одягатися як дівчинці.

Мама хлопчика також сказала, що не впевнена в тому, що чекає на Тео в майбутньому з точки зору його гендерної ідентичності, але зараз її увага зосереджена на тому, щоб бачити сина щасливим. Маріон додала, що сподівається, що історія Тео допоможе й іншим батькам прислухатися до своїх дітей і поважати їхню індивідуальність.

Раніше Фокус повідомляв, що студентка майже рік витрачала $3 млн, отримані через помилку банку. Дівчина купувала дизайнерські прикраси, одяг і сумки. Вона також витратила невеликий статок на оренду елітного пентхауса в Сіднеї й перевела великі суми грошей на інші банківські рахунки. Історія набула великого розголосу 2016 року.

Також стало відомо, що дівчатка обдурили весь світ, змусивши повірити в існування фей. Те, що почалося як розіграш, у підсумку стало всесвітньою сенсацією й обдурило навіть автора "Шерлока Холмса" сера Артура Конан Дойла.