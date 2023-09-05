Зустріли біля струмка: дівчатка обдурили весь світ, змусивши повірити в існування фей (фото)

Те, що почалося як розіграш, у підсумку стало всесвітньою сенсацією і обдурило навіть автора "Шерлока Холмса" сера Артура Конан Дойла.

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Двоє дітей з Великої Британії обдурили весь світ, змусивши повірити в існування фей за допомогою паперу і капелюшних шпильок. Про це пише Daily Star.

"Шерлок Холмс" — класичний твір англійської літератури, а його автор сер Артур Конан Дойл — один із найвідоміших письменників. Але, попри всю свою геніальність, сто років тому він попався на гачок містифікації, опублікувавши набір фотографій, які, на його думку, доводили існування фей.

Усе сталося, коли діти підробили кілька фотографій, які ошукали їхніх батьків і купу інших дорослих. Влітку 1917 року 9-річна Френсіс Гріффітс повернулася до будинку в Коттінглі, що неподалік Бредфорда, який вона ділила зі своєю кузиною Елсі Райт та їхніми сім'ями, повідомляє BBC. На запитання мами, як їй вдалося так намочити черевики в струмку в кінці саду, вона відповіла, що ходила до фей. 16-річна Елсі вирішила підтримати свою кузину і вмовила батька позичити їй свій фотоапарат, щоб вони могли отримати докази існування казкових істот.

Елсі була зображена з гномом, що танцює. Фото: Leeds University Library

Коли вони повернулися, глава сімейства проявив фотографію — на ній була зображена Френсіс в оточенні чотирьох фей, що танцюють. Дорослі вирішили, що вона справжня. За кілька тижнів дівчатка отримали ще одну фотографію, на якій Елсі була зображена з гномом, який танцював. Усе ще дивуючись, мама Елсі через кілька років віднесла знімки в Теософське товариство в Бредфорді, де на них звернув увагу президент товариства Едвард Гарднер. Після того як він прочитав кілька лекцій, вони потрапили в поле зору Конан Дойля, який готував статтю про фей.

Вважається, що автор "Шерлока Холмса" спочатку вважав їх містифікацією, але, захопившись спіритизмом, запросив кількох експертів і наприкінці 1920 року опублікував свої дослідження.

"Виявивши це, світу буде не так важко прийняти те духовне послання, підкріплене фізичними фактами, яке вже так переконливо представлено перед ним", — писав він у своїй статті.

Знімки потрапили в поле зору Конан Дойля, який готував статтю про фей Фото: Leeds University Library

Історія поширилася як лісова пожежа, знімки побачили в усьому світі. Конан Дойл навіть купив для Френсі та Елсі два нові фотоапарати й попросив їх зробити ще кілька знімків, якщо вони зможуть. На той час дівчатам було вже пізно казати, що все це було великим жартом, і письменник помер 1930 року, так і не дізнавшись, що його обдурили.

Тільки 1983 року світ дізнався, що все це було підлаштовано. Діти скопіювали з книжки фотографії дівчат, які танцюють, домалювали їм крила, потім вирізали картонні фігурки, підкріпили їх капелюшними шпильками, а потім сфотографували.

"Я навіть не думала про те, що це шахрайство. Ми з Елсі просто трохи повеселилися. Я досі не можу зрозуміти, чому люди були втягнуті в це. Я думаю вони самі хотіли вірити в це", — розповіла пізніше Френсіс.

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