Встретили у ручья: девочки обманули весь мир, заставив поверить в существование фей (фото)

То, что началось как розыгрыш, в итоге стало всемирной сенсацией и одурачило даже автора "Шерлока Холмса" сэра Артура Конан Дойла.

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Двое детей из Великобритании обманули весь мир, заставив поверить в существование фей с помощью бумаги и шляпных булавок. Об этом пишет Daily Star.

"Шерлок Холмс" — классическое произведение английской литературы, а его автор сэр Артур Конан Дойл — один из самых известных писателей. Но, несмотря на всю свою гениальность, сто лет назад он попался на крючок мистификации, опубликовав набор фотографий, которые, по его мнению, доказывали существование фей.

Все произошло, когда дети подделали несколько фотографий, которые одурачили их родителей и кучу других взрослых. Летом 1917 года 9-летняя Фрэнсис Гриффитс вернулась в дом в Коттингли, недалеко от Брэдфорда, который она делила со своей кузиной Элси Райт и их семьями, сообщает BBC. На вопрос мамы, как ей удалось так намочить ботинки в ручье в конце сада, она ответила, что ходила к феям. 16-летняя Элси решила поддержать свою кузину и уговорила отца одолжить ей свой фотоаппарат, чтобы они могли получить доказательства существования сказочных существ.

Элси была изображена с танцующим гномом Фото: Leeds University Library

Когда они вернулись, глава семейства проявил фотографию — на ней была изображена Фрэнсис в окружении четырех танцующих фей. Взрослые решили, что она настоящая. Через несколько недель девочки получили еще одну фотографию, на которой Элси была изображена с танцующим гномом. Все еще недоумевая, мама Элси через несколько лет отнесла снимки в Теософское общество в Брэдфорде, где на них обратил внимание президент общества Эдвард Гарднер. После того как он прочитал несколько лекций, они попали в поле зрения Конан Дойля, который готовил статью о феях.

Считается, что автор "Шерлока Холмса" поначалу считал их мистификацией, но, увлекшись спиритизмом, пригласил нескольких экспертов и в конце 1920 года опубликовал свои исследования.

"Обнаружив это, миру будет не так трудно принять то духовное послание, подкрепленное физическими фактами, которое уже так убедительно представлено перед ним", — писал он в своей статье.

Снимки попали в поле зрения Конан Дойля, который готовил статью о феях Фото: Leeds University Library

История распространилась как лесной пожар, снимки увидели во всем мире. Конан Дойл даже купил для Фрэнси и Элси два новых фотоаппарата и попросил их сделать еще несколько снимков, если они смогут. К тому времени девушкам было уже поздно говорить, что все это было большой шуткой, и писатель умер в 1930 году, так и не узнав, что его обманули.

Только в 1983 году мир узнал, что все это было подстроено. Дети скопировали из книги фотографии танцующих девушек, дорисовали им крылья, затем вырезали картонные фигурки, подкрепили их шляпными булавками, а затем сфотографировали.

"Я даже не думала о том, что это мошенничество. Мы с Элси просто немного повеселились. Я до сих пор не могу понять, почему люди были втянуты в это. Я думаю они сами хотели верить в это", — рассказала позже Фрэнсис.

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