Не вміла читати і писати: 92-річна прабабуся вперше пішла до школи

Пів року тому літня жінка почала вчитися разом з учнями, які молодші за неї на вісім десятків років. На заняття пенсіонерку супроводжує дружина її онука.

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Індійська прабабуся у віці 92 років вперше пішла до школи. Жінка навчилася читати й писати, надихнувши на це інших людей. Про це пише The Times of India.

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Саліма Хан, яка народилася приблизно 1931 року і вийшла заміж у віці 14 років, все життя мріяла навчитися читати та писати. Уродженка міста Буландшахр розповіла, що в її селі в дитинстві не було шкіл.

Пів року тому літня жінка почала вчитися разом з учнями, які молодші за неї на вісім десятків років, а на заняття її супроводжує дружина її онука.

Її історія стала відома після того, як у соціальних мережах з'явилося відео, на якому вона рахує від одного до ста.

"Онуки обманом змушували мене давати їм зайві гроші, оскільки я не вміла рахувати купюри. Ці часи минули", — розповіла Саліма.

Ілюстративне фото Фото: stevemart/Shutterstock

За даними перепису населення 2011 року, рівень грамотності в Індії становить близько 73%.

"Її історія зміцнює віру в те, що прагнення до знань не обмежується віком", — сказав місцевий співробітник відділу освіти Лакшмі Пандей.

Директор школи Пратібха Шарма сказала, що вчителі спочатку "сумнівалися", чи варто брати Хан до школи, але були переконані в її "пристрасному бажанні" навчатися.

"У нас не вистачило духу відмовити їй", — сказав Шарма.

Після того як вона пішла до школи, 25 жінок з її села також почали навчання грамоти, зокрема дві невістки.

Раніше Фокус повідомляв, що лікарі залишили літню жінку в чужому ліжку. Співробітники медустанови переплутали Джойс Райт з іншою пацієнткою з сусідньої палати, яка була готова вирушити додому.

Також стало відомо, що одержима кросвордами жінка перестала спілкуватися з чоловіком і дітьми. За словами чоловіка, з моменту виходу на пенсію головоломки посіли важливе місце в житті його дружини. Вона цілими днями безперервно вирішує кросворди і не хоче нічого робити.