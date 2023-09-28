"Полностью пропал": британка с дочерью увидела исчезающий "автомобиль-призрак"

Женщина уже не первый раз попадает в необъяснимую ситуацию. Оба случая расследуют профессор Роб Ганди, который собирал истории о призраках на дорогах в течение почти 10 лет.

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Мать и дочь из Великобритании рассказали, что видели, как к ним приближалась машина с включенными фарами, а затем исчезла. Они утверждают, что два месяца спустя они стали свидетелями аналогичного странного инцидента. Об этом пишет Cheshire Live.

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Необычная ситуация произошла на дороге Riveacre Road в графстве Чешир (Честер, Великобритания). Это был уже не первый раз, когда семья стала свидетелем странного явления.

Оба сообщения расследует 72-летний профессор Роб Ганди из ливерпульского Университета Джона Мура, который назвал эти инциденты "непонятными".

Первый случай произошел в июне 2018 года. Исследователь рассказал, что мама и дочь, имена которых он не назвал, увидели, как к ним приближается машина с включенными фарами и вдруг она просто исчезла.

"Они подошли к месту, где она свернула, а там была только живая изгородь. Автомобиль полностью пропал. Они были очень напуганы", — добавил он.

Необычная ситуация произошла на дороге Riveacre Road Фото: Cheshire Live

Позднее, примерно через два месяца, эта же пара стала свидетелями еще одного странного явления на той же дороге.

"В другой раз (в августе 2018 года) перед ними выскочил мужчина, и они подумали, что сбили его. Мама и дочь выбежали из машины в панике. Они осмотрелись вокруг машины и под ней, но там никого и ничего не было. Она зашла в магазин Tesco's, белая как простыня, и женщина за прилавком сказала: "Вы выглядите так, как будто видели привидение". Она ответила, что видела. Больше никто из них не ездил этой дорогой", — рассказал профессор.

Роб Ганди, работающий статистиком и менеджером в сфере здравоохранения, собирал истории о призраках на дорогах в течение почти десяти лет.

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